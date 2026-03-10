Nacionales
10 de marzo de 2026 - 10:00

Otros dos paraguayos abandonan Catar tras quedar varados por el cierre del espacio aéreo

Doha (Qatar), 08/03/2026.- Passengers board a bus for a 12-hour journey to Riyadh Airport in Doha, Qatar, 08 March 2026. After more than a week of airspace disruptions caused by the US-Israel-Iran conflict, nearly all flights from Hamad International Airport remain cancelled, with over 8,000 passengers currently reported stranded in Qatar. (Arabia Saudita, Catar) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE
Doha (Qatar), 08/03/2026.- Passengers board a bus for a 12-hour journey to Riyadh Airport in Doha, Qatar, 08 March 2026. After more than a week of airspace disruptions caused by the US-Israel-Iran conflict, nearly all flights from Hamad International Airport remain cancelled, with over 8,000 passengers currently reported stranded in Qatar. (Arabia Saudita, Catar) EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE HANNIBAL HANSCHKE

La Embajada de Paraguay en Catar informó este martes que los dos últimos paraguayos que habían quedado varados en ese país pudieron ser evacuados. Estos connacionales se suman a otros seis que lograron cruzar la frontera en las últimas horas, de acuerdo a las informaciones difundidas a través de redes oficiales.

Por ABC Color

José Agüero Ávila, embajador de Paraguay en Catar, informó a través de su cuenta oficial en X que los dos últimos paraguayos que se encontraban varados en ese país a raíz del cierre del espacio aéreo, en medio de un clima de tensión que se vive en Medio Oriente, pudieron ser finalmente evacuados.

Lea más: Paraguayas en Israel: de las playas de Tel Aviv a un búnker en Jerusalén

Estas dos personas se suman a otros seis compatriotas que también pudieron cruzar la frontera el lunes, de acuerdo a los datos brindados por el diplomático, que además es concurrente ante Egipto, Kuwait y Omán.

Foto de los seis turistas paraguayos que fueron evacuados desde Catar
Seis turistas paraguayos que fueron evacuados desde Catar

El pasado viernes, la Autoridad General de Aviación Civil de Catar anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga, en medio de la guerra que afecta a Oriente Medio.

Lea más: Embajador paraguayo emite recomendaciones a compatriotas que viven en Qatar y Kuwait

La primera fase incluye un número limitado de vuelos dedicados a la evacuación de pasajeros, además de la operación de vuelos de carga, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios aéreos esenciales, indicó la nota.