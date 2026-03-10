Otros dos paraguayos abandonan Catar tras quedar varados por el cierre del espacio aéreo

José Agüero Ávila, embajador de Paraguay en Catar, informó a través de su cuenta oficial en X que los dos últimos paraguayos que se encontraban varados en ese país a raíz del cierre del espacio aéreo, en medio de un clima de tensión que se vive en Medio Oriente, pudieron ser finalmente evacuados.

Estas dos personas se suman a otros seis compatriotas que también pudieron cruzar la frontera el lunes, de acuerdo a los datos brindados por el diplomático, que además es concurrente ante Egipto, Kuwait y Omán.

El pasado viernes, la Autoridad General de Aviación Civil de Catar anunció la reapertura parcial de su espacio aéreo para vuelos de evacuación y de carga, en medio de la guerra que afecta a Oriente Medio.

La primera fase incluye un número limitado de vuelos dedicados a la evacuación de pasajeros, además de la operación de vuelos de carga, con el objetivo de garantizar la prestación de los servicios aéreos esenciales, indicó la nota.