Cañicultores salen “con las manos vacías” tras reunión con Petropar y ratifican las protestas.

Un grupo de 21 cañicultores de Mauricio José Troche se reunió con autoridades del Gobierno Central para intentar destrabar el conflicto relacionado con la paralización de las obras del nuevo tren de molienda de la planta alcoholera de Petróleos Paraguayos (Petropar).

Del encuentro participaron el recientemente nombrado presidente de Petropar, William Wilka; el ministro de Agricultura, Carlos Giménez; y el jefe de Gabinete de la Presidencia de la República, Javier Giménez. Sin embargo, tras una breve reunión, los productores afirmaron que el diálogo no dejó resultados concretos.

El presidente de la Asociación de Cañicultores de Troche, Cristian Fonseca, señaló que es la primera vez que salen de una reunión con autoridades “con las manos vacías”.

Según explicó, las autoridades únicamente solicitaron más tiempo para resolver la situación judicial generada por la medida cautelar promovida por la empresa Estructura Ingeniería SA (EISA). Esta acción traba cualquier proceso de licitación sobre la misma obra, así como sumarios y pólizas, según las explicaciones dadas, dijo.

Fonseca indicó que los productores esperaban al menos una nueva propuesta que permitiera avanzar hacia la reactivación de la obra, considerada clave para el sector cañero de la región.

El dirigente indicó que la falta de respuestas genera mayor incertidumbre entre los pequeños productores que dependen del funcionamiento pleno de la planta alcoholera para comercializar su producción.

De la reunión también participaron productores que estuvieron presentes en las movilizaciones de esta mañana, cuando se registraron incidentes con efectivos de la Policía Nacional.

Uno de ellos fue Fabio Páez, quien resultó herido durante la represión policial registrada durante el intento de los manifestantes de avanzar hacia la ruta PY02. Expresó que los productores ya no están dispuestos a seguir escuchando las mismas explicaciones por parte del Gobierno.

“Esperamos una solución concreta y definitiva”, manifestó el agricultor al referirse al conflicto que mantiene paralizado el proyecto del tren de molienda.

Los cañicultores también reafirmaron su decisión de continuar con las medidas de fuerza en reclamo de la culminación de la obra.

Si bien la policía impidió que los manifestantes llegaran hasta el Cruce San Pedro de la ruta PY02, en Caaguazú, para cerrar la ruta internacional, los productores anunciaron que se mantendrán en protesta. En ese sentido, convocarán a una asamblea para definir la logística de los cierres intermitentes que se realizarán dentro del propio distrito de Mauricio José Troche.

Los dirigentes señalaron que la movilización será de carácter indefinido hasta que el Gobierno encuentre un mecanismo para retomar los trabajos en la planta alcoholera.

El conflicto se produce en medio de una fuerte tensión entre los productores y el Gobierno, luego de que la policía utilizara balines de goma y un camión rante para impedir el avance de los tractores hacia la ruta PY02.

Durante ese operativo, resultaron heridos varios manifestantes, quienes recibieron asistencia médica en la zona.