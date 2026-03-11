Policías jubilados se pliegan a manifestación docente y cierran intermitentemente la ruta PY02 en Coronel Oviedo

Alrededor de 80 policías jubilados participan de la medida de fuerza, acompañando la movilización convocada por los educadores en repudio al proyecto de reforma del sistema jubilatorio que pretende impulsar el Gobierno.

Durante la protesta, los manifestantes realizan cierres intermitentes de la ruta, lo que genera largas filas de vehículos y demoras para los conductores que circulan por la principal vía que conecta el centro del país con el este.

El Crio. Ppal. en situación de retiro Wilberto Duarte, señaló que decidieron sumarse a la protesta de los docentes debido a que también se verían afectados por los cambios planteados en la Caja Fiscal, especialmente en lo relacionado con el régimen de pensiones. Indicó que entre sus principales reclamos exigen que los herederos perciban la pensión de por vida y que no se modifique el sistema actual de jubilaciones.

“Estamos defendiendo el derecho que nos corresponde”, expresó. “Rechazamos el planteamiento que hizo el Ejecutivo que afecta nuestra gratificación, el respeto a la suba gradual de nuestro salario cuando suben los activos y el derecho de todos aquellos relacionados con los jubilados, herederos y pensionados”, indicó.

Mientras tanto, docentes del departamento de Caaguazú se trasladaron hasta Asunción para participar de las movilizaciones frente a instituciones del Gobierno, con el objetivo de presionar para que no se aprueben las modificaciones al sistema jubilatorio.