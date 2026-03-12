Asunción: presentan nuevo pedido de interpelación a Bello

El concejal de Asunción Félix Ayala (PLRA) presentó este jueves un nuevo pedido de interpelación contra el intendente, Luis Bello (ANR-cartista). La solicitud surge apenas un día después de que el bloque cartista y sus aliados lograran bloquear un pedido similar en la Junta Municipal.

La convocatoria busca que el jefe comunal dé explicaciones sobre las obras de desagüe pluvial paralizadas en las cuencas de San Pablo, Abasto, Santo Domingo y General Santos. Estos proyectos habían sido prometidos por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022). Su administración desvió el dinero y las obras quedaron a medias.

Durante la sesión del miércoles, Ayala fue criticado por no estar presente al momento de votarse la interpelación inicial. El edil dijo que su ausencia no fue adrede ni para proteger al jefe comunal. Explicó que se encontraba en una reunión técnica con la directora de Obras, Mirtha Acha, monitoreando precisamente los proyectos inconclusos.

El concejal atribuyó el rechazo de la minuta verbal del día anterior a una fuerte “interna colorada” y no a una falta de control. Descartó que la carencia de votos se deba a una debilidad de la oposición para fiscalizar la gestión de los recursos públicos.

Para Ayala, la maniobra política del oficialismo evitó momentáneamente que el intendente rinda cuentas ante los graves reclamos ciudadanos.

Motivos de la convocatoria

Entre los motivos del nuevo pedido, el concejal alegó un “alarmante incumplimiento” de cronogramas y denunció que los frentes de obra abandonados se han convertido en auténticas “trampas mortales” para los asuncenos. La falta de señalización y planes de contingencia eleva el riesgo de accidentes vehiculares y daños severos a la propiedad, agregó.

Ayala se sumó al cuestionamiento de sus colegas que critican que las obras siguen frenadas, pese al discurso de recaudaciones “récord”. Sostiene que el anuncio de reiniciar tareas el 16 de marzo carece de un respaldo técnico y financiero visible.

El concejal solicita un cronograma físico-financiero que sustente la culminación de los trabajos para el mes de octubre de 2026. Finalmente, pide identificar a los funcionarios responsables de la falta de previsión que derivó en las demoras actuales.