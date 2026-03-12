¿Y los G. 500.000 millones? La “carta” de Bello para negociar con los bonistas

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), enfrenta hoy, a seis meses y medio de asumir el cargo, un recrudecimiento de la crisis financiera, de la calidad de los servicios y de la infraestructura de la comuna. Mientras alardea haber conseguido recaudaciones récord, barrios enteros se hunden bajo los raudales, la basura y los baches.

Los más golpeados son, precisamente, aquellos en los que la comuna tiene paralizadas obras de desagüe pluvial que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), prometió con los bonos G8 (2022), que luego desvió.

En lo político, enfrenta una ola de críticas de la oposición, que ayer, miércoles, le reclamó el uso de esa recaudación “récord” para acabar con el “calvario” de los vecinos de obras inconclusas, sobre todo de San Pablo y Santo Domingo. Precisamente ayer, la mayoría de concejales cartistas y aliados, lo salvó de ser interpelado por la Junta Municipal, por estas obras.

En una entrevista exclusiva con ABC, Bello responde algunas de las interrogantes más importantes para los contribuyentes de la capital. ¿Qué hizo con la recaudación récord? ¿Qué va a pasar con las obras inconclusas? Y además, ¿cómo evitará una eventual demanda de los bonistas?

¿Qué pasó con los G. 500.000 millones?

Durante el primer mes del año, Bello anunció haber tenido una recaudación histórica de G. 500.000 millones, sumando otros G. 75.000 millones durante febrero. Uno de los cuestionamientos más fuertes que hicieron los concejales de la oposición ayer es, precisamente, sobre el destino de la contribución ciudadana.

En conversación con ABC, Bello respondió que, además de financiar el funcionamiento de la comuna, su administración reservó una parte de ese dinero como “carta” de negociación con los acreedores de la comuna, en especial, los bonistas. “Una parte de los G. 500.000 millones está reservada para encontrar una forma de negociación con los bonistas, una mesa de trabajo a fin de que podamos reestructurar esa deuda”, explicó.

La Municipalidad de Asunción acumula a la fecha G. 130.369 millones (US$ 20,5 millones) en intereses vencidos por bonos emitidos, en su mayoría, por Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista), el exintendente.

Según documentos remitidos por la Bolsa de Valores de Asunción SA y la Caja de Valores del Paraguay a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP), entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la comuna acumula once incumplimientos en el pago de intereses de los bonos G5 (emitido por Mario Ferreiro), G6, G7, G8 y G9 (emitidos por Nenecho).

Reactivación de obras

El intendente respondió además a los cuestionamientos que recibe su administración por el acumulado retraso en las obras de desagüe pluvial, sobre todo por las consecuencias que estos trabajos inconclusos tienen para los vecinos. Desde el inicio de estos proyectos, los barrios de San Pablo y Santo Domingo, han agravado su situación en lugar de mejorar.

Bello insistió en que su administración pagó parte de la pesada deuda que la comuna mantenía con las empresas contratistas. El Consorcio Pluvial Abasto, encargada de la obra de la cuenca Itay, recibió G. 7.000 millones, en tanto que el Consorcio CCC Tecsul, encargada de la cuenca Lambaré, recibió G. 4.000 millones. Ambos montos, dijo, salieron de la recaudación de enero.

El intendente insistió en que, tras el pago, se reactivaron estos proyectos. “El compromiso que yo tengo de estas empresas es que el desagüe de San Pablo termine antes de octubre, que el desagüe de Santo Domingo vaya al 80% en octubre y que el desagüe de General Santos empiece y termine antes de octubre”, recalcó.

Concejales de la oposición cuestionaron que, pese a la recaudación récord, se mantenga una deuda de G. 4.000 millones con la contratista de la cuenca del Abasto, lo que fue admitido por el director de Obras, Antoliano Benítez. Los ediles responsabilizan de la paralización de los trabajos al retraso en los pagos.

Reserva para meses de “vacas flacas”

Bello explicó además que la recaudación de los dos primeros meses del año no será utilizada de forma inmediata, debido a la estacionalidad del ingreso, priorizando la previsibilidad financiera anual de la institución. “Hay meses donde ingresan muchos tributos y otros donde ya no. Lo que uno tiene que hacer, como buen administrador, es, cuando ingresan muchos recursos, proyectar en el año los gastos que va a tener. Eso es lo que estoy haciendo”, explicó.

El intendente enfatizó que su administración no aumentó la deuda pública, la cual asciende actualmente a una suma total de US$ 265 millones. “Yo lo que hice en su momento fue quitar un déficit temporal de caja, en un monto mucho menor a los anteriores, un poco más de G. 180 mil millones y los pagamos en un mes y medio”, recalcó.

Bello intentó desmarcarse de la gestión anterior, haciendo énfasis en la eliminación de la “cuenta única”, y la supresión del denominado “piso 8”, donde se negociaban impuestos de forma irregular, según denunció el interventor, Carlos Pereira.

Sin embargo, durante su gestión como concejal y presidente de la Junta Municipal, Bello avaló con sus votos la gestión de Rodríguez. El actual intendente, formó parte de la mayoría de 14 concejales, cartistas y aliados, que aprobó consecutivamente los balances de 2023 y 2024, pese a que ya era de público conocimiento la denuncia de ABC sobre el desvío de los bonos.

Crisis de la basura

Bello también se refirió a la crítica situación que vive actualmente la capital en cuanto al servicio de recolección de basuras. Recalcó que, al asumir la Intendencia, se encontró solo el 40% de la flota de camiones municipales en funcionamiento, producto de la falta de mantenimiento.

Como alternativa de solución, Bello remarcó que su administración acelera la compra de 11 camiones recolectores nuevos, por G. 13.000 millones, y la implementación de contratos de mantenimiento preventivo y correctivo. “Uno repara los camiones, estos se vuelven a caer porque se usan todo el día y ahí es que de repente, no llegan a todas las casas”, expresó.

Pese a las denuncias de los propios funcionarios de la comuna, de que el servicio llegó a funcionar con menos del 30% en las últimas semanas, Bello dijo que, actualmente están trabajando con el 100% de la flota. “Hoy, por ejemplo, estamos supliendo situaciones de días anteriores. Vamos a tratar de mantener esto hasta tanto podamos concretar la compra y tener el contrato de mantenimiento”, dijo.

“Yo también heredo un contrato”, dijo Bello, ante la consulta sobre la posibilidad de eliminar completamente la tercerización de camiones. Sin embargo, su gestión extendió recientemente el contrato con las firmas El Palacio SA y San Cristóbal, las mismas a las que Nenecho pagó, según se constató durante la intervención a su gestión (en agosto), sin documentación suficiente, con parte de los bonos G8. Rodríguez desvió a supuestos servicios “fantasma”, G. 13.000 millones de los bonos, el mismo monto que hoy Bello pretende invertir en la compra de camiones.

Reducción de funcionarios

En materia de recursos humanos, Bello dijo que, durante su gestión, salieron 150 funcionarios. Aunque no precisó cifras, dijo que algunos fueron destituidos tras pasar por un sumario, otros fueron descontratados por ausentismo, mientras que otra parte se debió a renuncias voluntarias.

El intendente afirmó que no ha contratado a ninguna persona nueva desde el inicio de su gestión, manteniendo un plantel de 8.847 funcionarios. Además, dijo que, como nueva política administrativa, su gestión prioriza la incorporación de personal con alta formación académica, incluyendo profesionales con maestrías y doctorados en áreas estratégicas.

Bello advirtió que los directores serán responsables de denunciar a quienes no cumplan sus tareas, bajo pena de ser removidos ellos mismos de sus cargos.

Respecto al fallido intento de interpelarlo, solicitado por concejales de la oposición, pero bloqueado por los cartistas y sus aliados, el intendente dijo estar a disposición para acudir a la Junta Municipal o cualquier otro ámbito para explicar detalladamente el destino de los fondos recaudados.