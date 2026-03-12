¡Atención! Habrá cierre de media calzada en la Costanera Norte el fin de semana

Este sábado 14 de marzo, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estará ejecutando trabajos vinculados con la subterranización de la Línea de Alta Tensión y para ello se cerrará media calzada de la Costanera Norte.

Este cierre estaba previsto inicialmente para el jueves, pero se optó por la postergación, “a fin de garantizar la fluidez del tránsito en la zona durante el desarrollo de actividades internacionales en la capital”, según un comunicado difundido por la institución.

De acuerdo a lo informado por el MOPC, el ingreso a la capital por la mencionada vía no tendrá restricciones y podrá realizarse a través del viaducto del Jardín Botánico o mediante la circunvalación del puente Héroes del Chaco.

En contrapartida, el carril de salida en la zona intervenida estará parcialmente cerrado entre las 05:00 y las 20:00. En consecuencia, los conductores que deseen salir de Asunción deberán tomar la avenida General Santos y posteriormente la avenida Artigas como vía alternativa.

Las obras de soterramiento de cables de alta tensión involucran además del MOPC, a instituciones como la Municipalidad de Asunción y el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), en alianza con la Administración Nacional de Electricidad (ANDE).

Las acciones están orientadas a fortalecer la infraestructura urbana, optimizar la tecnología del sistema de distribución eléctrica de la ANDE, y mejorar su confiabilidad, además de contribuir con el mejoramiento del paisaje urbano.

El MOPC resalta que, conforme al Plan Operativo 2026, este mes se inició la penúltima etapa de esta obra en la zona de la avenida Costanera José Asunción Flores.