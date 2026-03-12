Docentes de la UNA denuncian exclusión en la Ley de Jubilaciones y rechazan suba de aportes

Docentes de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) se movilizaron esta mañana en rechazo al proyecto de reforma de la Caja Fiscal. Marcharon por los puntos centrales de la avenida Mariscal López y cerraron la salida de Mariscal López, la salida de San Lorenzo, la entrada y salida a la ciudad de Luque.

Desde el gremio señalan que el sector no fue incluido en uno de los artículos del proyecto de ley analizado en el Congreso, situación que generó malestar entre los educadores.

Nilsa Ortigoza, de la Unión de Gremios y Sindicatos de la Universidad Nacional de Asunción, explicó que están reclamando no haber sido incluidos en lo que se aprobó ayer en senadores. “Tampoco fuimos incluidos en la reunión con el vicepresidente de la República”, añadió.

“Reclamamos no haber sido incluidos en el articulado 13, que reza de una transición para aquellos docentes que tengan 20 años de antigüedad o más. Si vos tenés 20 años de antigüedad, esta nueva ley no te afecta, pero colocaron en el articulado solamente a Magisterio Nacional y a magistrados judiciales”, manifestó.

De igual forma reclaman 19% de aporte, porque dentro de la UNA existen varias figuras. “Tenemos el auxiliar de enseñanza, que en algunas unidades académicas ganan 1.020.000 de salario. Si nosotros aceptamos el 19% junto con el IPS, que son 5.5, son 24.5% de aporte. Esto es casi un cuarto del salario que uno percibe y va en perjuicio del docente de la UNA”.

Por otra parte, comentó que para el lunes a las 14:00 tienen marcada una reunión en la Cámara de Diputados, con la presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda. “Se van a reunir con todos los referentes y vamos a esperar lo que resulta de esta reunión para poder tomar otro tipo de acciones”.