¿Empleos en riesgo por deudas con constructoras? Esto responde un economista

El Gobierno enfrenta fuertes reclamos de proveedores por millonarias deudas y uno de los sectores afectados es el que agrupa a las constructoras, que incluso hablan de un “default selectivo interno”. El economista Jorge Garicoche señala que -si bien el sector de la construcción ejerce una suerte de “efecto derrame”- es importante tener en cuenta que se habla de un encadenamiento de varios procesos.

“Muchas veces miramos las grandes constructoras que están con algún contrato de muchos millones de dólares, pero detrás de la ejecución de esa obra hay muchos subcontratos”, dijo al señalar que existen muchos emprendimientos más pequeños que también se endeudan para poner maquinaria a disposición de una obra.

En ese contexto, Garicoche puso el foco en la necesidad de transparentar los procesos y hablar con claridad de la situación. “A mi entender, lo que está escrito, lo que está firmado, se tiene que cumplir. Sin embargo, hoy está puesto en duda si se van a pagar o no algunos intereses ya del pasado”, dijo y remarcó la importancia de que el Estado se comporte dentro de los acuerdos pactados, de modo a que no se genere una inseguridad jurídica que afecte las inversiones.

Respecto a la situación del empleo dentro de la construcción, el experto señaló que “evidentemente hay empleos en riesgo”, entendiendo que hay personas muy especializadas dentro de la infraestructura pública que no siempre pueden ser derivadas a otros sectores, pero una gran parte puede conseguir reacomodarse dentro del mercado de la obra civil.

No obstante, Jorge Garicoche considera que es importante “mirar la película y no solo la foto”, ya que el efecto de la obra pública no es solamente el empleo que puede generar de forma temporal dependiendo de la cantidad de obras. Por eso, señaló que la mirada debe apuntar al empleo que se genera indirectamente detrás de la obra pública, por ejemplo, cuando una industria decide asentarse en un lugar que le garantice la infraestructura para trabajar.

“A mí me importa más la producción que está perdiendo el país en el tiempo por no seguir sosteniendo generación de infraestructura y cuánto es, detrás de esa producción, el empleo que se puede estar generando”, concluyó.

