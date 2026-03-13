Captura y extradición de Marset: expulsión de Bolivia fue inmediata, informaron

Roger Rider Mariaca Montenegro, fiscal general de Bolivia, explicó que Sebastián Marset no tuvo contacto con ninguna autoridad fiscal, en vista de que fue llevado de forma inmediata ante la autoridad norteamericana en base a la expulsión que tuvo cumplimiento inmediato.

En ese sentido, señaló que el operativo fue dirigido netamente por la policía local y el Ministerio Público tomó conocimiento recién una vez que se concretaron las capturas.

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Junto a Sebastián Marset fueron detenidas cuatro personas, dos de ellas de nacionalidad venezolana, un colombiano y una uruguaya de nombre Tatiana Marset Alba. Sobre esta última, el fiscal general no pudo precisar cuál es el parentesco con el capturado y ahora extraditado narcotraficante.

“Con relación a este operativo en el cual ha trabajado la policía boliviana, nosotros tomamos conocimiento el día de hoy en horas de la madrugada y aperturamos el proceso penal por tráfico de armas y organización criminal en contra de estas cuatro personas”, detalló la autoridad.

Mariaca Montenegro informó que los operativos continúan bajo la dirección del Ministerio Público en base a los hallazgos durante el procedimiento que derivó en la captura del narcotraficante más buscado de los últimos años.

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El funcionario mencionó que Sebastián Marset afronta seis causas judiciales en ese país y en todas ellas cuenta con acusación formal.