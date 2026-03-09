Pide justicia para su hijo fallecido en accidente y denuncia inacción fiscal

El hecho ocurrió sobre la ruta D071 ramal J. A. Saldívar–Guarambaré del departamento Central, el pasado 26 de diciembre de 2025, alrededor de las 23:00, tras un accidente de tránsito ocurrido en la vía pública.

El padre de la víctima sostiene que, hasta la fecha, la Fiscalía de J. A. Saldívar no ha realizado diligencias efectivas para esclarecer el hecho y dar con el responsable del choque que terminó con la vida de su hijo.

“La justicia no está haciendo nada. Me voy a la Fiscalía de J. A. Saldívar para ver si hay novedades y no me dan ninguna respuesta. A mi hijo nadie me lo va a devolver, pero pido que se haga justicia para que su muerte no quede impune", expresó.

Según datos de la Comisaría 20ª de J. A. Saldívar, Hugo Vicente Egerina Quintana se encontraba al mando de una motocicleta de la marca Kenton, modelo Forza 150, color rojo, año 2023, circulando por la ruta D071 con dirección a la ciudad de J. A. Saldívar el pasado 26 de diciembre.

El accidente ocurrió en inmediaciones del monumento a Emiliano R. Fernández, en la ciudad de J. A. Saldívar. De acuerdo con el informe policial, el motociclista sufrió un politraumatismo severo que le causó la muerte.

Siempre según el reporte oficial, el impacto habría sido provocado por una camioneta de la marca Nissan, modelo Patrol, color plateado, que llevaba un carrito de color negro. Tras el choque, el conductor del vehículo abandonó el lugar y huyó, sin que hasta el momento se conozca su paradero.

El hecho fue comunicado a la Unidad Fiscal N° 3 de J. A. Saldívar, a cargo de la fiscal Blanca Aquino, instancia ante la cual los familiares del fallecido solicitan que se impulsen las diligencias necesarias para identificar al responsable del accidente.

Intentamos obtener la versión de la fiscal Blanca Aquino a través del número telefónico con terminación 810, pero no respondió a los mensajes. Este medio deja abierto el espacio para que pueda referirse sobre el caso.