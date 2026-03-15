Juicio a Boidanich por caso Messer será en abril

El Tribunal de Sentencia presidido por el juez Darío Báez Ferreira e integrado por Gloria Hermosa y Natalia Cacavelos programó para el miércoles 8 de abril, a las 10:30, el inicio del juicio oral al extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, a quien la Fiscalía acusa de supuesta frustración de la persecución y ejecución penal y realización del hechos por funcionarios, en atención a que habría retardado un informe financiero sobre el doleiro Darío Messer.

En principio, el Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos a cargo de la jueza Yolanda Morel de Ramírez resultó sorteado por juzgar la causa, sin embargo, el pasado 10 de marzo la magistrada resolvió declarar la incompetencia del colegiado para llevar a cabo el juicio oral y remitió el expediente a un Tribunal de Sentencia ordinario.

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En la audiencia preliminar realizada el pasado 23 de febrero, el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia resolvió hacer lugar a la suspensión condicional del procedimiento, por el plazo de un año, para la exdirectora general de Análisis Financiero de Seprelad, Raquel Cuevas Arzamendia, y la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi González, quienes admitieron la comisión de los hechos y, por ende, deberán cumplir las reglas impuestas por el juzgado.

Presunto encubrimiento a Messer

La acusación presentada el 11 de junio del año 2025 señala que tanto Boidanich como las funcionarias a su cargo retardaron un informe de inteligencia referente a hechos vinculados al lavado de activos, postergando así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal en contra del brasileño Darío Messer que habría causado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

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De acuerdo con la tesis del Ministerio Público el papel de Boidanich fue clave, ya que siempre estaba al tanto de los acontecimientos, e incluso se encargó de responder el 31 de octubre del año 2016 al mismo doleiro Darío Messer una nota, pocos días después de abrir la investigación en su contra.

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Tras terminar el análisis, Boidanich habría cajoneado por cuatro meses el caso y recién luego de la publicación de ABC, el 17 de abril de 2018 corrió a entregar el informe a la Fiscalía.