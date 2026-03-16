Caja fiscal: directores y docentes confirman “paro total” de clases para este martes

El Sindicato Nacional de Directores (Sinadi), emitió un comunicado dirigido a docentes y padres de familia, anunciando la “paralización total” de las clases, este martes 17 de marzo, debido a que Diputados debe tratar el estudio de la ley de reforma de la caja fiscal.

El plan, auspiciado por el Gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, prevé establecer una edad mínima para la jubilación del sector. Una primera versión de Diputados, aprobó que esta edad mínima sería de 57 años de edad, lo que provocó protestas masivas de docentes y suspensión de clases.

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En el Senado, la propuesta tuvo algunas modificaciones. Si bien también establece una edad mínima, el tope baja a los 53 años de edad con 25 años de aporte, recibiendo el 78% de su salario, de modo extraordinario. Si quedan en aulas hasta los 58 años con 30 de servicio, ese monto sube al 90%.

“No habrá actividades académicas en ninguna de las 8.000 instituciones educativas de gestión oficial del país”, afirmó el presidente del Sinadi, Miguel Marecos.

Postura de docentes

Los gremios de profesores se mostraron “insatisfechos” con los cambios en la Cámara de Senadores, principalmente en lo que se refiere al incremento del porcentaje que deberán aportar a la caja fiscal, y con respecto a lo que aseguran es un “escaso aporte” por parte del Estado, como patronal del sector.

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Gabriel Espínola, secretario general de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), indicó que para el gremio, la versión del Senado que propone pasar de un aporte estatal del 3% al 10% en la caja fiscal, no es suficiente. Este aporte debería ser del 12,9%, manifestó.

Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP) que nuclea, según sus datos, al 50% de los maestros agremiados en el país, aseguró días atrás que si bien todavía no hay acuerdo con los congresistas, se dieron “avances significativos” con la versión de la Cámara Alta.

“Recordamos igualmente a los miembros de la Cámara de Diputados que no permitiremos ningún retroceso en relación a los derechos adquiridos”, indicaron sobre estos puntos desde el Sindicato de Directores.

Puntos de protestas

La FEP dio a conocer en un comunicado los puntos de concentración que tendrán los educadores en varios puntos del país. El principal se dará en el microcentro de Asunción, en la plaza de Armas, ubicada frente al Congreso Nacional.

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Otros sitios de convocatoria:

Concepción : Plaza Agustín Fernando de Pinedo.

San Pedro : Cruce Guaica y Liberación.

Cordillera : kilómetro 50 Kurusu Guasu y Cruce Barrero.

Guairá : Villarrica - Cruce Paraguarí.

Coronel Oviedo : concentración Plaza de los Héroes y luego caravana hasta Villa Elsa, con un cierre de ruta intermitente.

Caaguazú : Ruta N° 2 kilómetro 181 frente a FIBRAC.

San José de los Arroyos: Rotonda Oeste km 103 PY 2.

Yegros: en la ex estación Ruta 8.

Tavaí Altura 240 ruta Py 18.

Caazapá : frente de la estación de la Ande

Paraguarí: en el cruce Carapeguá y en el cruce Circunvalación Yaguarón.

Itapúa:

Nordeste de Itapúa, en Pirapey kilómetro 41.

Encarnación: ruta 1 frente a la ex Diben.

General Delgado, Coronel Bogado, General Artigas, Fram y San Cosme; en la ruta 1, ex Circuito Alguisa.

Misiones: San Ignacio punto en Cruce Santa María.

Alto Paraná:

Zona Norte: cruce San Alberto.

Zona Centro: kilómetrom 9 en la ruta internacional.

Zona Oeste: Rotonda O’Leary.

Santa Rita: en la Terminal de Ómnibus Santa Rita Ruta 6.

Ñeembucú:

Pilar: local de la Asociación de Educadores de Ñeembucú.

Alberdi: Villa Oliva, Villa Franca, en ruta Py 19 rotonda Acevedo-Cué.

Amambay:

Pedro Juan Caballero: Frente a la chipería Ña Teresa sobre la avenida Fernando de la Mora.

Capitán Bado: en la entrada a la ciudad.

Canindeyú: Zona Alta - Cruce Karumbey.

Chaco: Irala Fernández: Cruce Pioneros, Kilómetro 408 Ruta 9 Carlos Antonio López.

Oficializaron convocatoria

Raúl Latorre, presidente de la Cámara Baja, anunció este mediodía, tras una reunión con los dirigentes docentes, que está convocando a una sesión extraordinaria para tratar los cambios de la caja fiscal, para este martes, a las 10:00.

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Según dijo Latorre, acompañarán el proyecto del Senado y no la versión de Diputados, como pidió hoy el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos.