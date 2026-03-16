Caso Nexus: ordenan traslado de exsecretario de Marset a penal de máxima seguridad

El juzgado en A Ultranza y procesado en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, alias Pelado, un exsecretario del capturado en Bolivia Sebastián Marset, pasará del penal de Emboscada Antigua a cumplir su prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social “Martín Mendoza” de Emboscada, así lo dispuso el juez penal de garantías Especializado en Crimen Organizado, Osmar Legal.

El magistrado también dispuso que Luis Alberto Paiva Gutiérrez, alias Mariachi, también procesado en el caso Nexus, irá al penal de máxima seguridad de Emboscada. El mismo se encontraba privado de libertad en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cambyretã, departamento de Itapúa.

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La disposición judicial se dio este lunes como respuesta al pedido, en carácter de urgencia, por parte de la fiscala Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico. La misma está encargada de llevar adelante las pesquisas relacionadas al caso Nexus.

El pedido de la Fiscalía se fundamentó en el perfil de alta peligrosidad principalmente de Alexis Vidal González Zárate, quien según la investigación que dirige Cubilla, seguía operando desde su lugar de reclusión y, en el marco, dirigía vía telefónica un supuesto esquema narcotraficante con nexos fuera del sistema penal.

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A ello se suma que en otra causa relacionada a un grupo criminal y en la que hay tres personas acusadas, entre ellas un boliviano, también figura Alexis González Zárate, como el instructor de ese esquema y como quien habría ordenado, por mensaje de texto, un supuesto pago de US$ 200.000 a policías para la liberación de una avioneta con casi 500 kilos de droga.

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Organización de la estructura, según imputación de Nexus

El procesado en el caso A Ultranza y, ahora en el caso Nexus, Alexis Vidal González Zárate, actualmente guarda reclusión en la Penitenciaría Regional de Emboscada, pero anteriormente estuvo privado de libertad en Tacumbú. Según datos recogidos en la investigación, ocupaba el más alto rango jerárquico dentro de esta organización.

Para la Fiscalía, Alexis González ejerció funciones de dirección, coordinación y control sobre las actividades desplegadas por los demás integrantes. En ese sentido, era quien se encargaba de negociar la adquisición de sustancias estupefacientes con distintos proveedores, algunos conocidos y otros a quien conoció estando privado de libertad.

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A su vez, Alexis González tuvo la colaboración y participación activa del Luis Molinas, quien es además su compadre, y por ende; hombre de confianza. El mismo habría sido el encargado de la comercialización de las sustancias obtenidas por la organización.

Como hombre de confianza de González, Molinas era el encargado de recibir las sumas de dinero producto de la venta ilícita. También acompañaba a otros miembros de la red a reuniones con integrantes de otras facciones criminales, además de participar en el financiamiento de operaciones logísticas para la presunta preparación de sitios a ser utilizados como pistas para el descenso de aeronaves.

Alexis González habría ordenado pago a policías para liberar narcoavioneta

El 22 de agosto de 2025 aterrizó un avión Cessna 206 Stationari, con matrícula boliviana CP-3251, en una pista clandestina de la compañía Kururuó de San Estanislao, departamento de San Pedro. La nave introdujo cocaína de Bolivia a Paraguay. Del mismo lugar despegó otra aeronave, aparentemente con la carga ilícita.

Según la investigación del caso, la segunda aeronave, cuyas características se desconocen, habría despegado luego de las negociaciones dadas entre la organización criminal y personal policial que llegó al lugar. Los investigadores tienen elementos que señalan que para ello hubo un pago de US$ 200.000 a los policías para liberar la narcoavioneta.

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Esos mismos elementos refieren además que la avioneta boliviana fue abandonada por un desperfecto. Al enterarse de ello, Alexis González Zárate, registrado como “El Vencedor”, instruyó a Juan Fernando Cañete para que se movilice desde Ciudad del Este hasta la pista, llevando consigo un mecánico de aviación, un electricista y baterías nuevas, para dejar operativa nuevamente la aeronave.

Todo ello, luego de que a través de otro colaborador del grupo se haya desembolsado la suma de US$ 200.000 “para que personal policial dé luz verde para que la aeronave sea recuperada”, según se menciona en la investigación.

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Supuesto secretario y testaferro de Sebastián Marset

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, Alexis Vidal es considerado como uno de los principales testaferros de la estructura criminal que supuestamente es liderada por Sebastián Marset Cabrera en conjunto con Miguel Ángel Insfrán Galeano.

Además, se lo considera a Alexis como el responsable de la administración de la firma “Total Cars” pero de las sedes de esos negocios en Asunción y Ciudad del Este. Mientras que Tadeo sería parte de “Total Cars” y además del “Grupo San Jorge SA”, claves para el lavado de activos provenientes del tráfico.

Relación con empresas de Sebastián Marset

Uno de los presuntos integrantes de la estructura narco, Alberto Koube Ayala, como presidente del “Grupo Tapyracuai SA” brindó el soporte necesario a Sebastián Enrique Marset Cabrera para asegurarle los beneficios de las ganancias producto de la actividad ilícita.

Así, en 2021, Koube le cedió a Marset un predio que usaba como asiento para su empresa, para que Sebastián constituya en el fondo la compañía “Total Cars”, inaugurada oficialmente el 23 de abril de 2021. El hermano de Sebastián, Diego Nicolás Marset Alba, participó en la campaña publicitaria de la empresa para darle fachada lícita, según la Fiscalía.

Además, mediante la intervención de Alberto Koube, el 3 de mayo de 2021, Sebastián Marset logró constituir, con ayuda de su esposa Gianina García Troche y el buscado Alexis Vidal González Zárate, la personería jurídica denominada “Grupo San Jorge SA”, para que a través de ella se puedan emitir las facturas a nombre de la firma “Total Cars” a modo de justificar los ingresos a la misma.