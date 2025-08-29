Confirman que detenido en Santaní es el mismo que viajó con Marset en avión de Erico Galeano

Juan Fernando Cañete (29) fue detenido en un procedimiento derivado de la operación en la que se interceptó una avioneta con cargamento de droga en Santaní, el fin de semana pasado.

Cañete fue arrestado tras participar de un intento de rescate de la avioneta interceptada.

Según el informe, él y un grupo de hombres llegaron al lugar con la intención de recuperar o incendiar la aeronave, pero fueron repelidos a tiros por efectivos policiales. Se movilizaba en una camioneta Toyota Fortuner y, de manera extraoficial, se supo que se presentó como enviado de Marset.

Es el mismo que viajó con Marset

El fiscal Alcides Corbeta, en el marco del juicio oral contra Erico Galeano, señaló hoy que Cañete sería pariente del senador cartista, quien es acusado de proveer su avioneta al esquema narco investigado en el caso “A Ultranza Py”.

Agregó además que se trata del mismo hombre que viajó en dos ocasiones en la avioneta de Galeano en compañía de Marset y otros pasajeros, el 25 y 27 de noviembre del 2020, conforme al plan de vuelo de la aeronave.

La defensa del senador, a cargo de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, rechazó esa versión y alegó que se pretende confundir a la opinión pública.

Sin embargo, fuentes policiales corroboraron que el detenido en Santaní y el pasajero de los vuelos junto a Marset son efectivamente la misma persona.