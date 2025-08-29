Policiales

Confirman que detenido en Santaní es el mismo que viajó con Marset en avión de Erico Galeano

La Policía Nacional confirmó que Juan Fernando Cañete, detenido el sábado pasado en Santaní durante un operativo contra el narcotráfico, es la misma persona que en su momento viajó en aeronaves vinculadas al senador cartista Erico Galeano junto con el presunto narco uruguayo Sebastián Marset.

Por ABC Color
29 de agosto de 2025 - 12:23
De izquierda a derecha: Edward Vaca Hurtado, Luis Darío Barreto, Juan Fernando Cañete y Librado Díaz Cañete.
Juan Fernando Cañete (29) fue detenido en un procedimiento derivado de la operación en la que se interceptó una avioneta con cargamento de droga en Santaní, el fin de semana pasado.

Cañete fue arrestado tras participar de un intento de rescate de la avioneta interceptada.

Según el informe, él y un grupo de hombres llegaron al lugar con la intención de recuperar o incendiar la aeronave, pero fueron repelidos a tiros por efectivos policiales. Se movilizaba en una camioneta Toyota Fortuner y, de manera extraoficial, se supo que se presentó como enviado de Marset.

Es el mismo que viajó con Marset

El fiscal Alcides Corbeta, en el marco del juicio oral contra Erico Galeano, señaló hoy que Cañete sería pariente del senador cartista, quien es acusado de proveer su avioneta al esquema narco investigado en el caso “A Ultranza Py”.

Agregó además que se trata del mismo hombre que viajó en dos ocasiones en la avioneta de Galeano en compañía de Marset y otros pasajeros, el 25 y 27 de noviembre del 2020, conforme al plan de vuelo de la aeronave.

Juan Fernando Cañete
Juan Cañete figura en el plan de vuelos de la aeronave de Erico Galeano. Según el documento, realizó un viaje junto con Sebastián Marset, presunto narco uruguayo, el 25 de noviembre del 2020.

La defensa del senador, a cargo de los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, rechazó esa versión y alegó que se pretende confundir a la opinión pública.

Sin embargo, fuentes policiales corroboraron que el detenido en Santaní y el pasajero de los vuelos junto a Marset son efectivamente la misma persona.

