Importadores de fármacos esperan llamado del MEF para saber cómo se saldará la deuda

La Cámara de Representantes de Importadores de Productos Farmacéuticos (Cripfa) aguarda el llamado del Ministerio de Economía y Finanzas para analizar nuevamente cómo será el proceso para saldar la millonaria deuda que el Estado mantiene con el sector. La vocera, Rocío Figueroa, contó que en la reunión convocada en enero pasado no fueron convocados pese a representar prácticamente el 50 por ciento de la deuda total que afecta a los importadores.

Recordó que la deuda total por fármacos asciende a 775 millones de dólares, una cifra considerada “histórica” por el sector. De esta suma, 130 millones de dólares corresponden solo a amparos judiciales, detalló.

El gremio de los importadores agrupa a unas 40 empresas que siempre están abiertas al diálogo, dijo Figueroa, quien señaló que hoy están en una posición de exigir el cumplimiento de las promesas y compromisos de pago. Recordó que a principios de año se acordó hacer pagos mensuales de enero a marzo y se mencionó la posibilidad de recurrir al factoraje. “Hasta ahora no hubo una comunicación oficial sobre el factoraje y tampoco se cumplió con lo comprometido (…) se depositó menos de lo que se tenía que depositar”, explicó.

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Rocío Figueroa indicó que esta situación desemboca en una falta de previsibilidad para los proveedores debido al enorme desfasaje generado. No obstante, se sigue cumpliendo con la provisión porque hay contratos que se deben honrar. “La ley de contrataciones públicas es superrígida para los proveedores que dejan de cumplir sus contratos”, dijo.

Por otro lado, destacó el papel de las importadoras cuya labor permite que en el país se realicen “tratamientos de primer mundo”. Consultada sobre cómo están haciendo las empresas para seguir cumpliendo pese a la millonaria deuda, Figueroa dijo que se apalancan en deudas bancarias con un sobrecosto anual superior al 10 por ciento.

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En la misma línea, dijo que el mecanismo de cesión de deuda es una solución parcial porque termina castigando al proveedor, que además de asumir el sobrecosto se le descontará la quita de interés, cuestionó. Comentó que hay proveedores que eligen ya no presentarse a los llamados para proveer medicamentos por la vía de los amparos judiciales porque esas deudas serían excluidas del mecanismo de cesión que proyecta el Ministerio de Economía y Finanzas.

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Finalmente, señaló que las conversaciones con Carlos Fernández Valdovinos comenzaron en junio del año pasado, cuando los gremios ya advirtieron que la situación podía empeorar. “Los pagos disminuían y nosotros advertíamos (…) el Ministerio de Salud compraba por 50 millones de dólares y pagaba 22; entonces el saldo pasaba para el siguiente mes y así sucesivamente, explicó.

Dijo que pese al aviso de las farmacéuticas, el 2025 se cerró con una deuda de 814 millones de dólares, un número histórico para la industria farmacéutica.

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