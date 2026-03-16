Jueza y fiscal estarían en la mira de narcotraficantes

Tras la captura de Gianina García, pareja de Marset, el supuesto narco haría dado instrucciones de apartar la jueza Montanía y al fiscal Pak.

A Marset le habrían sugerido que deseche la violencia y realiza una campaña de desgaste que incluya entrevistas de prensa a abogados y al mismo Marset.

El siguiente paso sería el de presentar recusaciones y operar ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Marset habría enviado US$ 2 millones para ejecutar este plan, con la aclaración de que si no resultaba otra seria a vía.

De acuerdo con datos que se manejan a nivel de inteligencia, un preso vinculado en el caso A Ultranza al uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera, capturado este viernes 13 de marzo en el departamento de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, y expulsado luego a Estados Unidos, habría recibido la orden para el efecto.

Esa pretensión la estaría queriendo sustanciar trabajando en conjunto con otros narcotraficantes, quienes anteriormente fueron procesados por magistrada y el fisc al. Es más, la conspiración se estaría orquestando a pesar de que no los mismos no se encuentran en el mismo recinto penitenciario.

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La forma oficial por la que pretenderían apartar a la jueza sería por la vía judicial con la presentación de incidentes, principalmente recusaciones. que la deje afuera del proceso de a Utranza. En cuanto a Pak tiene pendiente una denuncia ante el JEM y también concursar por su cargo ante el Consejo de la Magistratura.

Incluso esos encausados, de acuerdo con los datos proporcionados por fuentes policiales, también estarían llevando a cabo la búsqueda de sicarios desde la cárcel.

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Sobre la contratación de matones se maneja la información de que se habría recurrido a ciudadanos paraguayos a modo de conocer su disposición para ejecutar el crimen, pero ante la negativa de estos también se habría intentado contar con los servicios de extranjeros, pero tampoco hubo aceptación.

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Fiscal y jueza ya fueron amenazados por Marset

No se conoce que los organismos de seguridad hayan adoptado alguna medida para hacer caer a los responsables de esta conspiraciónm pero se sabe que Sebastián Marset, manifestó públicamente su descontento y deseo de dejar fuera al fiscal Deny Yoon Pak y a la jueza Rosarito Montanía.

De hecho Sebastián Marset había expresado, el 21 de julio de 2024, a través de un audio a través de un canal televisivo de Uruguay: “(...) los delincuentes son los paraguayos que tienen a cargo ese caso, por perseguir a una persona inocente, pero bueno, esa estrategia se les va a caer muy pronto, yo me encargaré con mis abogados después de esto, que mínimo destituyan a la jueza y al fiscal, mínimo eso, porque la verdad les corresponde pagar cárcel por todo los daños que han causado a mi mujer y mis hijos (...)”.

Así Marset expresó su molestia, cuatro días después de que su pareja, Gianina García Troche, cayera en el aeropuerto de Madrid, España, en el marco de su pedido de extradición a Paraguay que se cumplió el 20 de mayo de 2025. Tras las mismas las autoridades paraguayas reforzaron la seguridad de Pak y Montanía.

A ello se suma que, Gianina García Troche estuvo privada de libertad en la Prisión Militar de Viñas Cue, vigilada por militares. La misma, a través de sus abogados, buscó ya apartar a la jueza Montanía denunciando supuestos tratos inhumanos. Todo esto escaló, luego de que la magistrada ordenara su traslado al penal de máxima seguridad “Martín Mendoza” de Emboscada.

De hecho luego de esa diligencia realizada el 20 de febrero pasado, Gianina García, había emitido amenazas contra el personal militar que realizó el traslado: “los voy a mandar matar a todos”, además de advertir represalias de parte de su pareja, Sebastián Marset.

Además, si bien no fue una amenaza como tal, en una entrevista por videollamada con un medio paraguayo el 9 de diciembre de 2025, Sebastián Marset había referido hacia el fiscal Pak, a quien se refirió despectivamente como “el coreano”, y la jueza Montanía que “no aceptan dinero de él únicamente porque su caso es muy mediático”.

Sicariatos vinculados a procesados en A Ultranza

Varios son los hechos de asesinato vinculados a Sebastián Marset, principalmente, y a otras personas procesadas en el caso A Ultranza.

Uno de ellos es el crimen del uruguayo Diego Andrés Cabrera Olivera, primo de Marset, quien fue asesinado el 17 de septiembre de 2020 en una camioneta Mercedes Benz blanca, y su cuerpo arrojado luego en Mariano Roque Alonso, a metros de la casa de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico. De hecho, más datos sobre este caso se tuvieron cuando fue acusado Insfrán Galeano.

Otro caso es el del empresario Mauricio Daniel Schuartzman Parnes, ultimado a tiros por criminales, frente a su casa del barrio Jara de Asunción, el 12 de septiembre de 2021. Su vinculación se da a través de un informe de inteligencia de la SIU-Senad, además que el mismo se habría reunido en reiteradas ocasiones con Marset, según datos de la operación Smart.

También se cita el crimen de Fátima Liliana Rejala Cabrera, quien fue asesinada por sicarios en el portón de su vivienda, el 1 de marzo de 2022, en la ciudad de Mariano Roque Alonso. Hasta pocos días antes del crimen la misma se desempeñó como cocinera en una de las mansiones de Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico.

Igualmente se puede mencionar el sicariato de Rodrigo Fontana Ferreira, alias Loly, ocurrido en julio de 2024, en la ciudad de Sant’Ana do Livramento, del estado Rio Grande do Sul, Brasil. El mismo habría sido socio de Sebastián Marset, en Uruguay, donde tenía causa penal abierta por tráfico de armas y de drogas.

Se suma a los demás el crimen contra el teniente coronel Guillermo Alicio Moral Centurión, ocurrido el 2 de octubre de 2025, en Santísima Trinidad, frente a la Facultad de Derecho. El militar denunció cuando el coronel Luis Belotto y su esposa Alba Lidia Ale intentaron hacer llegar un celular a la celda de Viñas Cue, donde esta privado de libertad Miguel Ángel Insfrán.

Según el presidente de Colombia, Gustavo Petro, Marset está implicado en el magnicidio del fiscal Marcelo Pecci, ocurrido en ese país, el 10 de mayo de 2022.

Ante la cantidad de crímenes ligados a personas vinculadas a Sebastián Marset y otros encausados en A ultranza, existe el temor de que serepita un hecho similar al homicidio del director de Tacumbú, Óscar Daniel González Olmedo, el 19 de junio de 2022, luego de que se hallara un laboratorio en esa cárcel y se creyera que fue él quien lo delató; así como también el magnicidio del Fiscal Marcelo Pecci, en Colombia, el 10 de mayo de 2022.