La proliferación de algas golpea a los pescadores de Ayolas, quienes exigen la intervención de Yacyretá

Ante esta situación, los pescadores reiteran el pedido a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) para la limpieza del cauce hídrico. Asimismo, solicitan asistencia económica y alimenticia para mitigar las dificultades que atraviesan actualmente.

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Segovia manifestó que, en forma conjunta con otras asociaciones, continúan insistiendo ante Yacyretá para que se implementen medidas urgentes destinadas a limpiar las aguas del río Paraná de las algas. Explicó que la presencia masiva de estas plantas acuáticas está generando serios inconvenientes para los pescadores.

Indicó que las algas destruyen los elementos de pesca y también afectan la navegación en el río. Según afirmó, los motores de las embarcaciones resultan dañados a causa de la acumulación de algas.

El dirigente añadió que el pedido de asistencia alimenticia busca garantizar que las familias de los pescadores puedan contar con víveres en sus hogares mientras se prolonga la crisis. Señaló que la ayuda económica permitirá cubrir otras necesidades básicas del hogar.

Indicó que el sector continuará dialogando con las autoridades de la Entidad Binacional Yacyretá, con el objetivo de encontrar una salida a la problemática que afecta a numerosas familias vinculadas a la pesca en la zona.

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El representante de la Asociación de Pescadores Profesionales Unidos de Ayolas, Rolando Ferreira, manifestó hace unos días que en los próximos días se espera la llegada de técnicos del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) a la ciudad. Los especialistas realizarán un recorrido por el río Paraná para analizar la situación generada por la presencia de algas.

En los últimos meses, la proliferación de estas plantas acuáticas aumentó considerablemente en el río Paraná. La presencia de algas es tan significativa que la actividad pesquera se volvió prácticamente nula para muchos trabajadores.

La situación afecta tanto a pescadores asociados como a quienes desarrollan la actividad de manera independiente. En este contexto, se solicitó el acompañamiento del intendente de Ayolas, Carlos Duarte (ANR), ante la Entidad Binacional Yacyretá para avanzar en las negociaciones, agregó.

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