Caso Berilo: ex fiscal admite coima de Cucho Cabaña y pide suspensión del proceso

En la etapa incidental de la audiencia preliminar a los acusados en la causa Berilo, entre ellos el supuesto narcotraficante Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz y el exdiputado colorado Ulises Rolando Quintana Maldonado; el exfiscal Gustavo Ramón Yegros solicitó al juez de Garantías Miguel Palacios la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento.

En atención a lo establecido en el Art. 21 del Código Procesal Penal, respecto a la suspensión condicional del procedimiento; Yegros admitió los hechos punibles atribuidos por el Ministerio Público; cohecho pasivo agravado (coima), frustración de la persecución y ejecución penal, y realización del hecho por funcionarios.

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Junto a su defensor, el Abg. Secundino Méndez, el ex agente fiscal también ofreció una donación a una entidad de beneficencia, por la suma de G. 6.000.000 en 12 cuotas de G. 500.000 por mes reglas, así como la aplicación de reglas de conducta como prohibición de cometer hechos punibles, prohibición de consumir drogas y cualquiera otra que disponga el juzgado.

El incidente planteado por la defensa del ex agente de Ciudad del Este debe ser contestado por la fiscala Lorena Ledesma, encargada de la causa Berilo, una vez que todas las defensas hagan sus planteamientos en esta etapa de la audiencia preliminar, que proseguirá este miércoles 18 de marzo, desde las 13:30 hasta las 16:00.

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Sindicado por presunta coima de Cucho

Gustavo Yegros, quien renunció como agente fiscal de Ciudad del Este tras su imputación en el caso Berilo, es acusado de formar parte de la red narco del Alto Paraná que comandaba el ahora acusado Reinaldo Javier Cabaña, alias Cucho. En ese sentido la hipótesis acusatoria señala que habría recibido la suma de US$ 20.000 en concepto de coima mientras desempeñaba funciones como agente fiscal.

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De acuerdo con los antecedentes, el 6 de setiembre de 2018 los fiscales Lorena Ledesma y Carlos Alcaraz allanaron la Unidad Fiscal a cargo de Gustavo Yegros, de donde se incautaron documentos y carpetas relacionadas a algunas investigaciones en las que el entonces agente ahora acusado había intervenido.

Según la acusación, Yegros habría generado una orden de allanamiento por un supuesto robo agravado, a la vivienda de José Arias Ledesma, alias “vaka”, quien tenía antecedentes por narcotráfico. El procedimiento contó con apoyo policial.

La comitiva ingresó a una vivienda de Presidente Franco, donde extorsionaron al dueño y le exigieron la suma de US$ 30.000 para dejar sin efecto la denuncia. De esa suma –según el documento– Yegros habría cobrado US$ 20.000 para abandonar el domicilio.

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Sin embargo, la persona extorsionada era cercana a Cabaña, por lo que este último le remitió parte del dinero abonado, US$ 12.000, para completar el pago, de acuerdo con la teoría del Ministerio Público plasmada en la acusación ratificada en la audiencia preliminar.

Otros incidentes planteados por acusados en Berilo

Durante la audiencia llevada a cabo esta mañana también presentó sus incidentes la defensa del acusado Diego Medina, sindicado como presunto secretario de Cucho, quien solicitó al juzgado la extinción de la acción penal; además planteó la nulidad de la acusación, cambio de calificación, sobreseimiento definitivo, inclusión probatoria y revocatoria de la prisión preventiva.

A su vez la defensa del asistente fiscal Luis Ricardo Yegros Fariña planteó los incidentes de nulidad de la acusación, extinción de la acción penal por haber superado el plazo razonable, sobreseimiento definitivo y la inclusión de dos testigos, para que declaren en caso que la causa se eleve a juicio oral.

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La también asistente fiscal Flora Lidia Ayala González, otra de las acusadas en la presente causa, solicitó al juez de Garantías Miguel Palacios que aplique la suspensión condicional del procedimiento (aceptando para el efecto los hechos acusados por el MP), y planteó los incidentes de nulidad de la acusación, sobreseimiento definitivo por prescripción de la acción y la extinción de la acción penal.

En audiencias anteriores las defensas del presunto narcotraficante Reinaldo “Cucho” Cabaña y el exdiputado colorado Ulises Quintana ya plantearon sus incidentes, solicitando la extinción de la acción, nulidad del proceso penal y el sobreseimiento definitivo de ambos encausados.

Fiscalía ratificó acusación en caso Berilo

Al inicio de la audiencia preliminar, el pasado jueves 5 de marzo, la fiscal Lorena Ledesma ratificó el pedido de juicio oral para Reinaldo Javier “Cucho” Cabaña Santacruz, por supuesta comercialización y tráfico internacional de drogas, asociación criminal y lavado de dinero; y el exdiputado colorado Ulises Quintana, por presunta asociación criminal en el marco de la ley de drogas y lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

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La agente del Ministerio Público también sostuvo el requerimiento conclusivo y pedido de juicio para otros 25 supuestos integrantes de la organización criminal que introducía cargamentos de cocaína provenientes de Perú o Bolivia, que ingresaban al Paraguay y eran trasladados hasta el departamento de Alto Paraná, para posteriormente ser enviados al Brasil.

Los demás acusados son Marcelo Ricardo y Yamil Ramón Cabaña Santacruz, hermanos de Cucho; Gloria Rossana López Ramírez, Yisela Noemí Ramírez (esposa de Cucho), Humberto Rodríguez González, Jorge Dejesús Ríos González, Sixto Ramón Arias Villalba, Luis Ricardo Yegros Fariña, Gustavo Ramón Yegros (ex agente fiscal), Flora Lidia Ayala González, Juan José Alonso Meza y Diego Miguel Medina Otazú. Este último es sindicado como secretario de Cucho y participó de la audiencia por medios telemáticos.

La nómina de acusados continúa con Víctor Manuel López Acuña, Richard Antonio Sebriano Silvero, Nelson Darío Barrios Ávalos, Alcides Villagra Giménez, Wilder Carlile Amarilla, Cristhian Maximiliano Vázquez Menacho, José Dolores Pinto Apostolaqui, Óscar Adrián Monges, Carlos Alberto Aguilar Sánchez, José Ramón Alarcón Paniagua y los policías Melchor Gaspar Cabrera Paredes, Selva María Chaparro Delgado y Celso Diosnel Ortega Aguilera.

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Por otro lado el juez Miguel Palacios declaró la rebeldía y ordenó la captura del acusado Hugo Martín Ríos, teniendo en cuenta que el pasado 24 de febrero revocó las medidas alternativas y ordenó su prisión preventiva, sin embargo el encausado no se ha presentado para cumplir dicha medida cautelar. Por su parte el acusado Carlos Rubén Brítez Torres no se presentó para la diligencia y no justificó su ausencia, pero hasta la fecha el magistrado no se ha expedido respecto a su caso.