Hospital Acosta Ñu: ¿Cómo agendar turnos en el nuevo calendario por especialidades?

A fin de evitar aglomeraciones, autoridades del Hospital General Pediátrico “Niños de Acosta Ñu” , que depende del Ministerio de Salud Pública (MSPBS), anunciaron que desde el lunes 23 de marzo, el sistema para generar una cita médica tendrá variaciones.

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Desde el servicio público se comunicó que el agendamiento para consultas con especialistas se realizará exclusivamente bajo un nuevo cronograma semanal, a través del Call Center. En el caso de marzo, las citas otorgadas estarán destinadas a las consultas del mes de abril.

Calendario de agendamiento

Bajo esta nueva modalidad, cada especialidad médica tendrá un día asignado para la recepción de turnos. Las citas se otorgarán en el día correspondiente hasta completar la agenda disponible para la semana:

Lunes: Pediatría, Neumología, Nefrología y Escoliosis.

Martes: Pediatría, Traumatología, Cardiología, Alergista y Ginecología.

Miércoles: Pediatría, Oftalmología, Gastroenterología y Cirugía.

Jueves: Otorrinolaringología, Odontología y Dermatología.

Viernes: Endocrinología, Infectología y Reumatología.

Requisitos y agendamiento para subespecialidades

Se enfatiza que para acceder a las subespecialidades en el Hospital Acosta Ñu, es requisito obligatorio contar con una orden de derivación de un médico del mismo hospital. Esta medida busca garantizar que cada caso cuente con una evaluación previa y el seguimiento adecuado antes de llegar al especialista de área.

Al momento de realizar la llamada, se recomienda a los padres o tutores tener a mano la Cédula de Identidad del paciente, la orden médica (si corresponde) y elementos como papel y lápiz para anotar los detalles de la cita.

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¿Dónde llamar y en qué horarios?

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 07:00 a 15:00. Los números habilitados son:

Tigo y Personal: 154, Opción 4.

Claro: *154, Opción 4.

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Desde el Hospital Acosta Ñu recalcan que este esfuerzo forma parte de un plan continuo para humanizar la atención y reducir los tiempos de espera en el servicio sanitario pediátrico que es referencia a nivel nacional.