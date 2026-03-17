Mafia de los pagarés: abogada seguirá procesada por amenaza a periodista

La abogada Zully Concepción Ortiz García fue imputada por supuestamente instigar las amenazas al periodista Carlos Benítez, como supuesta represalia por publicaciones relacionadas a la mafia de los pagarés realizadas en un medio digital.

Hoy, el juez penal de Garantías José Agustín Delmás Aguiar rechazó el incidente de nulidad de imputación y de falta de acción presentado por el abogado Miguel Ortiz Meza.

Básicamente, el defensor alega que no existen evidencias de que su representada haya enviado los mensajes que motivaron la imputación y que además, los mensajes en cuestión no implican una amenaza propiamente dicha, sino que expresiones que recaen en el ámbito de acción penal privada.

Para defensa de Zully Ortiz, delitos imputados son de acción privada

“En conclusión, la base material de esta causa se reduce a una diatriba cibernética que afecta, en el peor de los casos, el honor y la reputación del denunciante. La fiscalía ha realizado un “Fraude de Etiquetas”, extrayendo hechos que configuran Calumnia, Difamación e Injuria (Acción Penal Privada - Art. 17 C.P.P.) y rotulándolos artificialmente como hechos de acción pública para habilitar una persecución penal oficiosa, allanamientos y medidas cautelares privativas de libertad que son improcedentes para los delitos contra el honor", sostiene Ortiz Meza.

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“Mantener la reclusión de la Sra. Zully Concepción Ortiz García ante una imputación que no describe su conducta y que invade la esfera de la acción privada, transmuta la medida cautelar en una sanción punitiva anticipada. En el derecho penal paraguayo, la libertad es la regla y la prisión la excepción. Cuando la imputación es nula —como en este caso—, la cautelaridad deviene en arbitraria. Resulta imperativo el cese inmediato de la medida ante la palmaria ausencia de tipicidad pública de los hechos atribuidos", concluyó el defensor, que peticionó el sobreseimiento definitivo de la abogada y su inmedita libertad.

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Fiscala se opuso a nulidad de imputación por amenaza

La fiscala Ruth Benítez, de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos, solicitó el rechazo de la petición de la defensa, tras destacar que la conjetura realizada por la defensa de la imputada resulta “totalmente improcedente, ya que dentro de la causa que nos ocupa, no existe ningún impedimento legal que cumpla con los requisitos exigidos por el Art. 329 inciso 2 del C.P.P., que obstaculice la prosecución de la investigación, la cual se encuentra aún en una etapa incipiente”.

“(...) esta representación fiscal reitera que nos encontramos ante los (supuestos) hechos punibles de coacción y amenaza de hecho punible, cuyo relato de hechos y análisis de admisión de imputación obran en el expediente judicial y ya fueron valorados por el Juez Penal de Garantías, por lo que en estas condiciones resulta evidente que se reúnen los elementos sustanciales procesales que precisa el Art. 302° del C.P.P., para sostener el Acta de Imputación", afirmó la fiscala Benítez.

Juez afirma que investigación es incipiente

En el auto interlocutorio (AI) N° 208, el magistrado Delmás destaca que e la calificación desplegada en el acta de imputación es “provisoria” y que “solo en el transcurso de la investigación se puede llegar al estado de certeza o no en la comisión de los hechos punibles investigados así como también la participación de la imputada de autos en los hechos que le fueran atribuidos”.

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“Además bien es sabido que para la formulación de la imputación el Ministerio Público tan solo precisa contar con suficientes “elementos de sospecha” acerca de la comisión de un hecho punible sin que ello implique de que la persona imputada, pueda ser considerada “culpable” o “inocente”, por lo que considerando el estado de la presente causa, nos encontramos en una etapa incipiente, existiendo diligencias investigativas pendientes de realización", concluyó Delmás.

Imputación por supuesta coacción y amenaza de hecho punible

La imputación presentada contra la letrada es por supuesta coacción y amenaza de hecho punible. En esta causa también están procesados la funcionaria de la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) Evelin Librada Paredes Frutos y el mecánico Luis Alberto Quintana Acosta.

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Según la hipótesis manejada por los investigadores, Evelin Paredes habría enviado amenazas a Benítez vía redes sociales a través del celular de Quintana, con quien supuestamente tenía una relación sentimental. Esto supuestamente de común acuerdo con la abogada Ortiz.

La abogada Zully Ortiz fue detenida el 21 de enero pasado durante el allanamiento a su casa ubicada en 23ª Proyectada y Morelos de Asunción, uno de los procedimientos realizados por una comitiva fiscal policial encabezada por las fiscalas Ruth Benítez, Irma Llano y Diana Gómez todas de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.