Mafia de los pagarés: abogada procesada por supuesta amenaza seguirá presa

La abogada Zully Concepción Ortiz García, imputada por instigar supuestamente amenazas en redes sociales hacia el periodista Carlos Benítez, debido a publicaciones referentes a la “mafia de los pagarés”, cumple prisión preventiva desde el 22 de enero pasado.

El 27 de febrero pasado el juez penal de Garantías José Agustín Delmás rechazó la revisión de medidas planteada por la defensa de Ortiz, decisión apelada por el abogado Miguel Ortiz Meza.

El defensor argumentó que el magistrado hizo una fundamentación aparente, que no consideró supuestos hechos nuevos que a su criterio, debilitan la hipótesis de la Fiscalía y requirió arresto domiciliario para su defendida.

Fiscalía se opuso al arresto domiciliario

En ocasión de contestar la apelación, la fiscala Ruth Benítez solicitó la confirmación de la decisión del juez Delmás pues tal como sostuvo el magistrado, considera que tanto el peligro de fuga como el de obstrucción a la investigación están latentes.

“A más de lo mencionado precedentemente, es dable señalar que en la última audiencia de revisión de medidas, la defensa técnica no ha presentado ningún elemento nuevo que pueda o amerite modificar la medida cautelar personal, y en esa inteligencia, es importante resaltar, que las documentaciones ofrecidas en la primer audiencia en virtud al art. 252 del C.P.P., ya fueron analizadas”, argumentó la agente fiscal, al solicitar la confirmación del auto interlocutorio AI N° 165 del 22 de febrero pasado.

“(...) del análisis de las fundamentaciones expuestas, somos del parecer que los motivos que llevaron a determinar la prisión preventiva de la encausada Zully Concepción Ortiz García, subsisten vigentes e inalterados, teniendo especial consideración al Art. 19 de la Constitución Nacional que determina: “La prisión preventiva sólo será dictada cuando fuese indispensable en las diligencias del juicio” en ese caso lo es ”, concluyó el Tribunal de Apelación en lo penal, segunda sala.

La resolución de la Cámara está firmada por José Agustín Fernández, Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro.

Amenazas, tras publicaciones sobre la mafia de los pagarés

La abogada Zully Ortiz fue detenida el 21 de enero pasado durante el allanamiento a su casa ubicada en 23ª Proyectada y Morelos de Asunción, uno de los procedimientos realizados por una comitiva fiscal policial encabezada por las fiscalas Ruth Benítez, Irma Llano y Diana Gómez de la Unidad Especializada en Delitos Informáticos.

Benítez tiene a su cargo la investigación sobre las amenazas y coacción denunciadas por el periodista Carlos Benítez e imputó a Ortiz por los supuestos hechos punibles de coacción y amenaza de hechos punibles contra la abogada.

Recordemos que en la noche del 18 de septiembre del año pasado, desconocidos balearon la casa del periodista Benítez, en Lambaré. El afectado atribuyó el atentado a denuncias realizadas a través de su medio digital El Observador, con relación a las publicaciones sobre la mafia de los pagarés.

Otros procesados por supuesta amenaza

Zully Ortiz cumple lamedida restrictiva de libertad en el Complejo Penitenciario para Mujeres Privadas de Libertad (Comple), en Emboscada, donde también se encuentra la otra procesada por el caso, la funcionaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Evelin Paredes.

Según la hipótesis manejada por los investigadores Evelin Paredes habría enviado amenazas a Benítez vía redes sociales a través del celular del mecánico Luis Quintana (también procesado), con el que supuestamente tenía una relación sentimental. Esto supuestamente de común acuerdo con Ortiz.