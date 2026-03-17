Caja Fiscal: César Barreto califica reforma como “derrota ciudadana”

El exmiministro de Hacienda, César Barreto calificó como una “derrota para la ciudadanía” la aprobación de la reforma con modificaciones introducidas en el Senado, al considerar que se mantienen privilegios para un grupo reducido de funcionarios públicos.

El economista criticó que se sostenga la posibilidad de jubilación a edades tempranas —incluso en torno a los 53 años— en un país con una expectativa de vida cercana a los 75 años, lo que, a su criterio, genera una carga desproporcionada para el resto de la población.

“Es un privilegio demasiado grande para un grupo pequeño que vamos a terminar pagando todos”, sostuvo.

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Carga fiscal podría alcanzar niveles críticos

Barreto advirtió que estudios técnicos ya proyectaban un escenario preocupante para la sostenibilidad del sistema. Según explicó, el aporte del Estado podría llegar a cubrir hasta el 80% del total de las jubilaciones en el futuro.

En ese contexto, calificó a la Caja Fiscal como el principal “talón de Aquiles” de las finanzas públicas paraguayas y lamentó que, una vez más, las decisiones políticas se hayan impuesto sobre las recomendaciones técnicas.

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Críticas a la falta de rigor técnico

El exministro también cuestionó la falta de profundidad en el debate legislativo, señalando que la reforma fue tratada sin la rigurosidad necesaria en el manejo de recursos públicos.

“Es lamentable que se utilicen estos temas como ventajas oportunistas, sin el análisis que requiere algo que afecta a todos los paraguayos”, expresó.

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Caída del dólar golpea la recaudación

En otro punto, Barreto analizó el impacto de la caída del dólar en los ingresos del Estado. Indicó que la reducción cercana al 20% en la cotización afectó directamente la recaudación, considerando que alrededor del 60% de los ingresos tributarios dependen de las importaciones.

Según explicó, esta situación genera un faltante significativo en el presupuesto, ya comprometido en gran medida, lo que complica aún más la gestión fiscal.

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Meta de déficit, “prácticamente imposible”

El economista fue categórico al señalar que será muy difícil cumplir con el tope de déficit fiscal del 1,5% del Producto Interno Bruto establecido en el presupuesto.

A pesar del crecimiento económico, consideró que la caída en los ingresos es demasiado fuerte como para ser compensada, lo que podría derivar en un costo económico mayor.

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Riesgo de nuevos atrasos y necesidad de financiamiento

Barreto señaló que, si bien el sistema financiero podría ayudar a cubrir atrasos del Tesoro en el corto plazo, el problema estructural persiste.

Advirtió que será necesario negociar tasas de interés razonables para acceder a financiamiento, pero alertó que el déficit diario debe ser contenido para evitar una crisis mayor.

“Una siguiente deuda ya no se va a poder resolver de esta manera”, concluyó.