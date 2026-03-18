Obras inconclusas de Nenecho: demora fue por falta de pago a contratistas, admiten

Mirtha Acha, directora de Obras del gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), reconoció que la falta de pago a los contratistas de los desagües pluviales “fue uno de los factores que hizo que el ritmo disminuyera”. La funcionaria fue convocada por la Junta Municipal para dar explicaciones al respecto de estos retrasos, pero la sesión no se dió por falta de quórum.

En conversación con ABC, Acha enfatizó que, desde el área técnica, ellos aprueban los certificados y los remiten al área financiera de la Municipalidad, que va pagando “de acuerdo a las disponibilidad”, dijo. “Entiendo que hubo una oxigenación para los diferentes contratistas y eso también es lo que permite que ahora ellos se hayan podido comprometer en avanzar con mayor regularidad", expresó.

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Estas obras, prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR- cartista) con los bonos G8 (2022), sufrieron retrasos críticos, producto de la crisis financiera, cuyo factor determinante fue el desvío de esos fondos. La falta de culminación de estos proyectos, sumado a las últimsa lluvias, generaron estragos en la capital.

Carlos Pereira, interventor de la gestión de Rodríguez, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió G. 512.000 millones para pagar salarios y gastos corrientes, dejando desfinanciados los proyectos pluviales de la capital.

Reinicio de obras

La directora Acha dijo que en el caso de la obra de Santo Domingo, se espera salir de la etapa crítica -en torno a la boca de descarga- en unos 60 días. La zona comprende dos frentes: el ubicado en Nuestra Señora del Carmen, entre capitán Patricio Maciel y la avenida Augusto Roa Bastos; y el ubicado en Soldado Desconocido y Juan XXIII.

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Esta cuenca había sido adjudicada por Nenecho al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Chaves Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones. Los vecinos de Manorá y Santo Domingo habían amenazado al intendente Bello, con la presentación de un amparo y hasta una denuncia penal, para que las obras se reinicien.

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En San Pablo, específicamente en la cuenca de Lambaré, Acha precisó que “ya se terminaron dos sumideros transversales” clave en la zona de Incienso y Yporá, donde se capta la mayor parte del caudal, según explicó. Agregó que, tras eso, la semana pasada se inició la pavimentación de esas calles con el objetivo de llegar hasta el último sumidero, para Semana Santa.

Acha reconoció que en ambos casos, la lluvia es uno de los mayores obstáculos, ya que no solo paraliza el trabajo, sino que descompone el suelo ya intervenido, arrastra basura y obliga a reponer rellenos perdidos. El lunes, las fuertes lluvias provocaron grandes destrozos en ambos frentes de obras.

Otras dificultades

La coordinación con otras instituciones, como la Empresa de Servicios Sanitarios (Essap) es otra de las complejidades de estas obras, explicó Acha. Señaló que las obras deben trabajar en zonas donde ya existen cañerías de agua potable y cloaca que cruzan los trazados, lo que requiere proteger estructuras existentes para evitar dejar barrios sin servicio o dañar el nuevo pavimento.

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La directora de Obras de la Municipalidad enfatizó que también existen serias dificultades para que las máquinas operen libremente debido a la falta de espacio en Asunción, zonas con rellenos sanitarios y ocupaciones sobre los cauces.

General Santos

Erik Wolf, representante legal de la firma Teco SRL, contratista de la Obra en General Santos, señaló que la empresa ya cuenta con toda la maquinaria y las 1.500 piezas prefabricadas, listas para ser instaladas. Solo esperan la orden de reinicio, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista).

En conversación con ABC explicó que la demora principal fue burocrática, debido a los trámites administrativos que debió pasar la modificación al proyecto original, aprobada por la Junta Municipal, gestión que se habría culminado recientemente.

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Este proyecto se ajustó para dividir el caudal: el 60% irá por debajo de General Santos y el 40% por el arroyo Las Mercedes, lo que permitió optimizar recursos y mitigar el impacto social. Según Wolf, el uso de piezas prefabricadas permitirá una colocación más rápida (40 a 50 unidades por día), evitando dejar zanjas abiertas por mucho tiempo, lo cual es riesgoso ante los raudales.

Esta obra fue por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.461 millones. La palada inicial se dio hace casi un año. Inicialmente, el plazo de entrega era el 31 de diciembre pasado, pero por pedido de la empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio.