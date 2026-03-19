IPS Campo Vía: cuatro veces intentó retirar medicamento y le dijeron que “no hay stock”

Desde hace meses, la desidia se instaló en el Instituto de Previsión Social (IPS) Campo Vía, de Capiatá, y perjudica a los pacientes. Uno de los afectados es Félix Villalba Alcaraz, quien denunció la inoperancia y falta de interés hacia los miles de asegurados.

Mencionó que cuatro veces concurrió al nosocomio con la intención de retirar cuatro medicamentos recetados para controlar la presión arterial y el nivel de azúcar en la sangre. Se trata de carvedilol, ácido acetilsalicílico, atorvastatina, furosemida y dapagliflozina. La respuesta que recibió todas las veces fue que vuelva en otra fecha porque no hay stock.

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La primera vez que intentó retirar sus remedios fue el 26 de febrero. La segunda, el 5 de marzo, y los encargados de la farmacia le prometieron la entrega de sus medicamentos para el 9 de marzo, pero esa fecha tampoco los consiguió. Este jueves se presentó por cuarta vez y, nuevamente, en vano.

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El asegurado del IPS expresó su molestia y dijo que las autoridades deberían sincerarse con los pacientes para que saber qué rumbo tomar.

“¿Por qué nos engañan?, cuestionó. Es preferible que nos digan ‘no habrá’, así nosotros podemos buscar otras opciones. Al parecer, ellos quieren que nos resignemos a morir en nuestra casa”, lamentó.

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La desidia no solo se observa en este aspecto; también afecta otras áreas, como el Call Center y el agendamiento de turnos. “Yo estoy siguiendo mi tratamiento. Debo consultar con varias especialidades. Para la diabetes me piden consultar con la diabetóloga. Llamo al Call Center, en donde debo cargar G. 30.000 para agendar, tardo más de 60 minutos y me dan turno recién para mayo de este año”, comentó.

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Félix Villalba Alcaraz, de la ciudad de Capiatá, barrio Yataity, debe operarse este año y mencionó que, para cambiar una de las válvulas mediante una operación a corazón abierto, debe preparar G. 12.000.000. “La válvula me la pone IPS Central, que es donde me voy a operar, pero de todos modos yo debo preparar unos G. 12.000.000 para la compra de insumos y medicamentos”, explicó.

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Así como don Félix, miles de pacientes a diario sufren un calvario para acceder a medicamentos, agendar citas médicas o simplemente para ser asistidos por el aporte que realizaron durante toda su vida, y en muchos casos, siguen aportando.