Asegurados de IPS, víctimas del despilfarro: no encuentran remedios en farmacias de la previsional

La situación en el Instituto de Previsión Social (IPS) es dramática y, de hecho, hace poco más de una semana la propia administración admitía la falta de más de 150 medicamentos considerados urgentes y vitales. Posteriormente, la Contraloría publicó un informe que evidenció el grosero despilfarro en bonificaciones, hecho que explicaría por qué hoy un asegurado, que cada mes aporta parte de su salario para contar con un seguro de salud, no encuentra sus fármacos.

Este viernes, en el Centro de Atención Ambulatoria del IPS Central, un equipo de ABC recogió varios testimonios de pacientes que, además de tropezar con la falta de medicamentos, debe desplazarse desde ciudades muy alejadas para realizarse estudios o conseguir una consulta con especialistas.

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Una mujer llegó desde Ybycuí, de donde salió a las dos de la madrugada acompañando a su hija que sigue en tratamiento posoperatorio en la sede central.

Otra asegurada que es paciente crónica a causa de una dolencia reumática se encontró con la noticia de que su medicamento, cuyo precio ronda los G. 18.000.000, está en falta y ahora debe esperar un aviso por WhatsApp que indicará cuándo el fármaco estará disponible.

Una paciente sí encontró los remedios que necesitaba, pero contó que otros asegurados no corrieron con la misma suerte. Por otro lado, lamentó que los usuarios del IPS, que en su mayoría deben madrugar para consultar en este lugar, no tengan un medio de transporte que los acerque desde la avenida Santísimo Sacramento, especialmente en el caso de los adultos mayores.

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“Lastimosamente, se nos descuenta cada mes y la gente mayor es la que más sufre (…) No es poco lo que se nos descuenta y somos muchísimos los asegurados; creo que no se distribuye como tiene que ser”, expresó.

Ya en la fila de la farmacia, una paciente crónica relató que, de una lista de varios fármacos que debía retirar, solo había uno y el resto los debía comprar. “Remedio para tiroides no tienen, no tienen Núcleo que es para el dolor de huesos; ahora solamente tienen atorvastatina que voy a retirar”, se quejó.

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Contingencia frente a stock cero

La Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS dijo a este medio el pasado 10 de marzo que para revertir el faltante se encuentran gestionando la Licitación Pública Nacional (LPN) 110, que incluye 46 ítems.

La responsable indicó que el proceso se encuentra en etapa de publicación en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y abarca antibióticos y medicamentos para tratamientos neurológicos, cardiovasculares y psiquiátricos. Precisó que, de este grupo, 17 ítems son catalogados como vitales.