Rolón espera “reciprocidad internacional” para alimentar causa contra Sebastián Marset

El fiscal general del Estado, Emiliano Ramón Rolón Fernández, dio a conocer sus apreciaciones respecto al caso Sebastián Marset, requerido en el caso A Ultranza en Paraguay y reciéntemente capturado en Bolivia y, luego expulsado a los Estados Unidos, donde fue acusado por hechos vinculados al narcotráfico. Sobre esta causa en el país del norte se espera que hoy tenga audiencia.

Rolón expresó “hoy se ve la perspectiva de un exhorto (de extradición), que es también nuestro deber impulsar y sabemos que la prioridad, porque hay una acusación fiscal en Estados Unidos, la tienen ellos”.

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Siguiendo con la cuestión relacionada al exhorto de extradición de Sebastián Marset a Paraguay, Rolón refirió “tenemos un expediente formado aquí y otros más en ciernes, en investigación”, sin embargo “todo esto depende de la reciprocidad internacional”, haciendo alusión a que los datos que puedan ser aportados desde afuera puedan alimentar a las aristas iniciadas en Paraguay.

El titular del Ministerio Público dio a entender que una de esas aristas investigativas está relacionada al crimen de Marcelo Pecci.

“Todos los hilos de la investigación están instalados. Es un escenario nuevo y desde ese marco vamos a examinar cuáles son los cursos de la investigación”, puntualizó Rolón.

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Sobre la captura del supuesto meganarcotraficante Sebastián Marset, el fiscal general dijo “los acontecimientos surgieron muy repentinamente, tácticamente se lo detuvo y se hizo lugar a la expulsión. Nosotros solo recibimos la información de que se lo envió a Estados Unidos”. Esto tras participar del inicio del año académico en el Colegio de Policía “Sgto. Ayute. José Merlo Saravia” sede Central.

Fiscalía pide datos sobre captura de Sebastián Marset

El fiscal Deny Yoon Pak, de la Unidad Especializada en Lucha contra el Narcotráfico, pidió al fiscal adjunto de Asuntos iInternacionales Manuel Doldan Breuer que realice oficialmente el pedido de cooperación jurídica al Ministerio Público del vecino país, donde Sebastián Marset fue detenido el viernes 13 de marzo.

Marset fue imputado por la fiscalía paraguaya en el caso A Ultranza, el 22 de febrero de 2022, como uno de los líderes de un mega esquema criminal que operaba para el tráfico de cocaína a Europa y África.

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El otro supuesto cabecilla de este grupo y socio de Marset, es Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien está privado de libertad y actuamente afronta juicio oral y público junto con otras 18 personas.

El lunes 16 de marzo, es decir, tres días después del operativo, recién se le remitió formalmente al fiscal antidrogas la nota de Interpol por la que comunican la detención de Marset en Santa Cruz y su traslado a EE.UU.

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Los puntos de interés de la Fiscalía paraguaya

El fiscal Pak, básicamente pretende contar con los detalles del procedimiento de detención y evidencias halladas en el caso Sebastián Marset, en Bolivia.

Iugalmente, busca conocer cuál es la figura jurídica bajo la cual Sebastián Marset fue trasladado a EE.UU.

Por otra parte, el agente fiscal aguarda informe oficial de las agencias del gobierno de los EE.UU. sobre el procedimiento judicial de Marset en ese país. Esto con la finalidad de reencauzar la causa A Ultranza abierta en contra de Marset en Paraguay.