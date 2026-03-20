Nueva Terminal de Villarrica mueve unos 1.600 pasajeros diarios en su primera semana.

Desde la administración de la nueva Terminal de Ómnibus de Villarrica señalaron que el edificio opera con normalidad, tanto en el área de transporte como en el sector comercial, tras completarse el proceso inicial de instalación.

El predio cuenta con servicios de transporte nacional e internacional, operados por distintas empresas que conectan Villarrica con varios puntos del país y la región.

Entre los principales destinos se encuentran ciudades como Coronel Oviedo, Paraguarí, Ciudad del Este, Asunción y Caazapá, además de otros itinerarios que se irán ampliando progresivamente.

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Las nueve plataformas habilitadas en los andenes están siendo utilizadas de manera regular para la salida y llegada de buses, lo que permite ordenar el flujo vehicular dentro del recinto.

En paralelo, las casillas destinadas a agencias de viajes ya se encuentran en funcionamiento, ofreciendo venta de pasajes y atención directa a los usuarios. En el sector comercial, prácticamente la totalidad de los vendedores adjudicados ya ocupa sus respectivos espacios dentro de la terminal.

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Los casilleros destinados a la venta de productos, artesanías y alimentos se encuentran operativos. Asimismo, los puestos gastronómicos funcionan durante todo el día, brindando opciones de comidas rápidas y almuerzos tanto a pasajeros como a visitantes.

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Desde la administración de la terminal destacaron que el nivel de circulación alcanzado en la primera semana es un indicador positivo del impacto que tendrá la terminal. Uno de los objetivos principales de la obra es revertir la situación anterior, en la que muchos pasajeros evitaban ingresar a la antigua terminal y descendían en puntos informales.

Además, la centralización del servicio permitiría mejorar el control y la organización del tránsito de colectivos en los accesos a la ciudad.

Si bien el flujo actual ya es significativo, no se descarta que la cantidad de pasajeros aumente en las próximas semanas, a medida que más empresas y usuarios adopten plenamente el nuevo sistema. A las expectativas se suma la cercanía de la Semana Santa, fecha del calendario religioso en la que se incrementa el flujo de viajeros en todo el país.