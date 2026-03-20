Proliferación de algas en el río Paraná amenaza la pesca y el turismo en Ayolas, en plena antesala de Semana Santa

La crítica situación del río Paraná debido a la presencia de algas aguas debajo de la represa Yacyretá, preocupa a los pescadores porque no están pudiendo pescar desde hace varios meses, dijo Agustín Segovia. La inquietud aumenta con la proximidad de la Semana Santa.

El estado en que se encuentra el río, además de afectar al sector comercial, repercute en el rubro turístico.

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“Ayolas se caracteriza por ser un punto turístico por su pesca deportiva, pero al no haber posibilidad de capturar peces como boga, dorado, pacú o surubí, prefieren buscar otro destino donde sí tienen la posibilidad de tener buena pesca”, explicó el dirigente.

Asimismo, manifestó que la presencia de turistas en Ayolas permite a los pescadores trabajar como guías de pesca y así obtener un ingreso económico alternativo, que en esta época es muy importante para el sostenimiento del hogar. Este año, por causa de las algas, será muy difícil realizar esa actividad durante la Semana Santa.

Eso podría significar una situación económica negativa para las familias de pescadores y, sobre todo, para esta ciudad, donde su economía depende principalmente de la pesca comercial y turística.

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En otro momento, Segovia indicó que desde la próxima semana la EBY estará asistiendo con kits de víveres a los pescadores comerciales. La entrega corresponde a un pedido realizado en noviembre de 2025.

Además, recordó que aproximadamente el 70 % de los pescadores no pueden trabajar a raíz de las condiciones en que se encuentra el río Paraná. La distribución se realizará a través de las distintas asociaciones de pescadores.

En esta ciudad, aproximadamente 1.200 pescadores están nucleados en alguna asociación. La situación del río Paraná genera preocupación generalizada en el sector, ya que la falta de actividad impacta directamente en los ingresos familiares.

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