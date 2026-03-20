Sin kits escolares, a un mes del inicio de clases: exigen respuestas al MEC

“Señor ministro, basta de mentir y de vulnerar el derecho de los niños”, decía uno de los carteles de protesta, exhibidos esta tarde por estudiantes y sus madres, en la Escuela Básica N° 707 de Itauguá, perteneciente al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Unos 1.400 alumnos siguen sin recibir los kits escolares, a un mes del inicio de las clases.

La mamá Justina Centurión de Aguilera, cuestionó la situación y urgió a las autoridades a dar una solución inmediata. “Nuestros hijos no pueden seguir viniendo sin útiles. Es una necesidad básica para que puedan estudiar”, manifestó.

Lea más: Escuela de Puerto Yvapovó se cae a pedazos y comunidad educativa denuncia abandono estatal

La directora de la institución, Yenny Roa, confirmó la crítica situación y señaló que la falta de insumos genera dificultades en el aula. “Estamos trabajando con muchas limitaciones. Necesitamos que el Ministerio cumpla con la provisión de kits para todos los estudiantes”, expresó.

Según cuentan directoras de instituciones educativas públicas de esta ciudad, el 90% de los estudiantes aún no recibieron estos paquetes, especialmente los del primer y segundo ciclo de la Escolar Básica (del primero al sexto grado).

Más centros educativos sin kits

Otra ciudad con numerosos locales educativos sin los útiles, es Itá. Familias reportan que siguen sin contar con los materiales del MEC en las escuelas, República de Costa Rica, Juan E O’leary, Don Cornelio Gaona, “Lázaro Morga, Don Antonio Delvalle, Aurelia Torres y La Esperanza, unos siete centros educacionales.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Dan clases entre escombros en escuela de Asunción por el excesivo retraso de obras

Nery Arca, director de la escuela Aurelia Torres, expresó que solo en el nivel inicial y el tercer ciclo recibieron los materiales, no así en el primer y segundo ciclo.

El educador, quien también es dirigente de la Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), afirmó que en todo el país hay escuelas públicas donde todavía no tienen los kits escolares prometidos por el ministro de Educación, Luis Ramírez, para el 27 de febrero, Día Nacional de los Kits.

Representantes del gremio llegarán hasta Asunción la próxima semana, para exigir a Ramírez la conformación de una mesa técnica para solucionar este problema lo antes posible.

Las promesas del MEC

En febrero, antes del inicio de clases, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había afirmado que la entrega de útiles escolares ya había alcanzado al 100% de las instituciones educativas.

Lea más: Sin respuesta del MEC: alumnos dan clases bajo árboles tras el derrumbe del techo de una escuela en Caaguazú

La misma premisa repitió Ramírez en el acto por el primer día de clases, con la presencia del presidente de la República, Santiago Peña, en el colegio Ysaty de Asunción.