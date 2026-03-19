Sin respuesta del MEC: alumnos dan clases bajo árboles tras el derrumbe del techo de una escuela en Caaguazú

El Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), a cargo del ministro Luis Ramírez, no proveyó aulas móviles a la Escuela Básica Nº 1653 María Auxiliadora, dejando a los alumnos, principalmente del nivel inicial, sin un espacio adecuado para el desarrollo de las clases. La casa de estudios está ubicada a unos 15 kilómetros del casco urbano y es de referencia para los pobladores del lugar.

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El colapso del techo del aula del preescolar y de la sala de la dirección dejó inutilizable todo un pabellón compuesto por tres salas, donde también funcionan el segundo y quinto grados, así como el séptimo y noveno grado en turnos diferenciados. Esta situación obliga a que los estudiantes sean reubicados en pasillos o bajo árboles, donde desarrollan clases en condiciones totalmente precarias.

La directora de la institución, Celsa Iriarte, manifestó que se encuentran haciendo lo posible para reorganizar a los alumnos a fin de evitar la pérdida de clases. Señaló que la institución cuenta con 120 estudiantes, muchos de los cuales provienen de comunidades alejadas, por lo que resulta inviable la implementación de clases virtuales debido a la falta de conectividad en la zona.

Indicó que, pese a las limitaciones, los docentes continúan convocando a los alumnos para sostener el proceso de enseñanza-aprendizaje con los recursos disponibles, mientras aguardan una respuesta urgente por parte del MEC, así como de la Municipalidad y la Gobernación de Caaguazú.

La madre de familia Catalina Mencia expresó el gran susto que vivió al enterarse del derrumbe del techo de parte del pabellón de la escuela, atendiendo a que su hijo asistía diariamente al aula afectada. Indicó que se quedó en shock cuando supo lo que pasó, en vista de que su hijo estuvo recibiendo clases en la sala derrumbada, al tiempo que pidió mayor atención a las instituciones educativas.

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El director departamental del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), licenciado Ariel López, indicó que todos los informes fueron remitidos a la central del MEC y que esta solicitó dos aulas móviles de carpa a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para que los niños puedan resguardarse de los efectos climáticos y recibir clases. Sin embargo, hasta ahora no existe respuesta de la institución y se sigue esperando la asistencia necesaria para garantizar el año lectivo de los estudiantes.

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De igual forma, añadió que, en el marco del proyecto Tejiendo Apoyo para la Excelencia Educativa (TAPE), se está buscando una adenda presupuestaria para poder construir un pabellón completo en la institución.

Los padres de familia exigen una intervención inmediata de las autoridades, considerando que los niños continúan desarrollando clases sin las condiciones mínimas, en una institución que ya había evidenciado la necesidad de mantenimiento en su infraestructura