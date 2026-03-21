Egresados de universidad de Lambaré protestan por demora en entrega de títulos

Egresados de diversas carreras de la Universidad Privada del Guairá (UPG), sede Lambaré, se manifestaron este sábado en inmediaciones de la institución para reclamar la expedición de sus títulos de grado, denunciando una “desidia institucional” que los mantiene en incertidumbre legal y laboral.

A través de un comunicado dirigido a las autoridades universitarias, al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y al Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), los egresados expresaron su “profundo malestar” ante la demora en la entrega de diplomas, pese a haber cumplido con todas las exigencias académicas, administrativas y arancelarias.

Señalan que la falta del título físico y su correspondiente registro les impide ejercer plenamente sus profesiones, acceder a cargos públicos y mejorar sus oportunidades laborales, lo que consideran una vulneración directa de su derecho al trabajo.

Asimismo, cuestionan la falta de transparencia por parte de la institución. Sostienen que no reciben información clara sobre el estado de sus expedientes y que las respuestas se limitan a promesas incumplidas.

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Impacto económico y advertencia de acciones legales

Los afectados también advierten sobre el perjuicio económico que enfrentan, ya que muchos contrajeron deudas para costear sus estudios y, pese a ello, no cuentan aún con el respaldo legal de sus títulos.

En ese contexto, exigen la regularización inmediata de los trámites de titulación, la publicación de un cronograma real de entrega para las promociones 2024 y 2025, así como la intervención de los organismos competentes para auditar los procesos administrativos en la sede de Lambaré.

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Los egresados advirtieron que, de no obtener respuestas en un plazo de ocho días, iniciarán acciones legales colectivas y continuarán con las medidas de fuerza hasta lograr el reconocimiento formal de sus títulos profesionales.