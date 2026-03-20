Medicina: la advertencia del presidente de la Aneaes al MEC, tras habilitación de carreras

José Duarte, presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), afirmó que se encuentran preocupados por la aprobación de la resolución N° 2/26 en el Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), para crear nuevas carreras de Medicina en el país. Entre otros puntos cuestionados, la norma permite la habilitación de nuevas carreras incluso sin tener campos de práctica hasta por dos años. El Cones está presidido por el titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez.

“Nosotros no entramos a juzgar las carreras habilitadas en sí mismas; pero el proceso de habilitación que en esta resolución del Cones dispuso, viola, en principio, el derecho administrativo, porque invade competencias y acreditaciones que son competencia exclusiva de la Aneaes”, aseguró.

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Según Duarte, al invadir atribuciones que son de la entidad evaluadora de la educación superior, incluso se incurre en un “doble gasto” de recursos del Estado, justamente en la coyuntura actual, cuando el propio ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, plantea una “economía de guerra”.

Agregó que con esta medida, el Cones puede llevar a la confusión y al estrés institucional de universidades y sus carreras, porque establece tareas de revisión, en términos de criterio de calidad, del proyecto académico, del funcionamiento, de la docencia y de la infraestructura, que son cuestiones exclusivas de la Aneaes.

Plantean recurrir a instancias judiciales

José Duarte indicó que actualmente analizan con el equipo jurídico de la Aneaes, si es factible recurrir a la Justicia para resolver este caso impuesto por el Cones, liderado por Luis Ramírez. “Actuaremos con todos los medios legales disponibles”, remarcó.

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La Aneaes remitió notas con reclamos y pedidos de intervención a la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores, a la Presidencia de la República y al Ministerio de Economía, ante el temor de que se incurra en un doble gasto con la nueva norma.

Por otro lado, Duarte negó que exista una “tensión” entre él y el actual titular del Cones y del MEC, Luis Ramírez, al menos, no a nivel personal, más allá del conflicto actual. Existen, sin embargo, fuertes rumores que circulan en los pasillos de ambas instancias, sobre una tirantez en la relación de Ramírez con Duarte.

“Yo no tengo el más mínimo interés por ocupar el puesto de ministro de Educación o ir al MEC. Yo voy a terminar mi mandato en la Aneaes en este período de Gobierno. Puede que la institución no tenga la visibilidad que tiene el Ministerio, pero el trabajo es muy importante para asegurar la calidad de la Educación Superior”, apuntó José Duarte.

Antecedentes

En su última sesión ordinaria, el Cones aprobó la resolución N° 2/26, que establece un nuevo Sistema de Habilitación de Carreras de Medicina y permite que se creen estas carreras sin campo de práctica hasta por dos años. En la misma reunión, liderada por su presidente, el ministro de Educación, Luis Ramírez, procedieron a habilitar tres nuevas carreras de Medicina en el país.

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Ramírez defendió con vehemencia lo resuelto por el Consejo y atacó a quienes solicitaron informes sobre las ofertas de Salud habilitadas.

“No podemos funcionar como única dinámica para la convivencia, la restricción y la negatividad”, dijo. Es que la habilitación se dio dos años después de que se suspendiera la creación de nuevas carreras de Ciencias Médicas, principalmente por críticas de la sociedad médica respecto a la mala calidad de la educación en el área.