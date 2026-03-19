Medicina: piden a Peña una auditoría al Cones, tras habilitación de nuevas carreras

El Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) pidió al presidente de la República, Santiago Peña, a través de una carta abierta, que realice una auditoría al proceso realizado por el Consejo Nacional de Educación (Cones), que aprobó este martes tres nuevas carreras de Medicina.

El Cones, encabezado por el ministro de Educación, Luis Ramírez, habilitó tres nuevas carreras de Ciencias Médicas en su sesión ordinaria. Las entidades beneficiadas con esta medida son la Universidad Nacional de Misiones (Unamis), con 5 años de creación, la Universidad Nacional de Pilar (UNP) y la Universidad Interamericana, de gestión privada, para su sede central en Pedro Juan Caballero.

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Se trata de las primeras ofertas habilitadas tras dos años de prohibiciones para Medicina, iniciadas en marzo del 2024, precisamente por falta de calidad, de control y, sobre todo, de campos de práctica para este tipo de especialidades en el territorio nacional.

“Estas decisiones han sido adoptadas desestimando dictámenes técnicos en salud del propio órgano rector, que advertían la falta de condiciones mínimas para su apertura. La sustitución del criterio técnico por decisiones orientadas a un resultado previamente definido debilita la función reguladora del Estado y compromete el proceso evaluativo”, apunta el órgano presidido por el doctor Jorge Rodas.

Siete carreras en menos de 3 años

Desde agosto del 2023 hasta esta parte, en dos años y siete meses del Gobierno de Peña, fueron habilitadas por el Cones siete carreras de Medicina en total, sin contar actualizaciones de habilitaciones y carreras afines.

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Esto, para el Círculo de Médicos es evidencia de un problema estructural: la falta de articulación entre el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el CONES y el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. “Mientras el sistema educativo expande la formación de médicos, el sistema de salud no define ni orienta las necesidades reales del país”, afirman.

En Pedro Juan Caballero, indican desde el gremio, se habilita una nueva carrera de Medicina en un contexto donde ya existen más de diez, con saturación de los campos clínicos y prácticas formativas meramente simuladas.

“En Misiones y en Pilar, en cambio, existe sobreoferta de médicos generalistas y déficit de especialistas; aun así, se anuncian nuevas carreras orientadas a formar el mismo tipo de profesionales que el sistema no necesita”, insistieron.

El pedido al presidente Peña

El Círculo solicita a Peña, la “revisión inmediata” de las habilitaciones otorgadas, mediante la conformación de un comité técnico independiente, integrado por profesionales médicos con competencia académica en la disciplina.

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Igualmente se pide la realización de una auditoría administrativa y técnica de todo el proceso del Cones, a fin de determinar la trazabilidad de las decisiones y su adecuación a las normativas vigentes.

Los médicos organizan para esta noche, a partir de las 20:00 un coloquio académico titulado “Habilitaciones de nuevas carreras de Medicina y la Formación de Posgrado”.

La actividad es virtual y puede seguirse a través del siguiente enlace https://us06web.zoom.us/j/84000682257?pwd=bchf0s4lkhHD8omZPNr01vGRaDkDkj.1#success