Itá: alumnos dan clases sin kits y sobre troncos ante la falta de mobiliarios

Según denunciaron los padres, las mesas y sillas de la institución están en mal estado, lo que obligó a la comunidad educativa de Itá a ingeniarse para garantizar el desarrollo de las clases.

Alumnos de la Escuela y Colegio “San Juan Bautista”, ubicada en la compañía Peguajó, en la ciudad de Itá, se ven obligados a asistir a clases en condiciones lamentables. No cuentan con los kits de útiles escolares completos y utilizan troncos de madera como asientos improvisados debido al deterioro del mobiliario que tienen.

“Nuestros hijos están dando clases sobre troncos de madera que fabricamos entre los padres porque no hay sillas en condiciones. Es una situación indignante”, expresó Katerin Caputo.

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La institución, situada a unos 40 kilómetros de Asunción, no ha recibido respuestas por parte del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pese a los reiterados reclamos realizados por los padres para la entrega de los muebles chinos.

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En cuanto a los kits de útiles escolares del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), señalaron que la entrega se realiza de forma parcial, con materiales que provendrían de sobrantes de otras instituciones.

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“No es justo que nuestros hijos reciban lo que sobra de otras escuelas; merecen kits completos, como corresponde”, cuestionó Liz Cabrera.

Respecto al mobiliario, los padres denunciaron que desde el MEC se dispuso que instituciones cercanas envíen muebles en desuso para ser reciclados en la escuela, debido a que los denominados “muebles chinos” aún no fueron proveidos.

Piden una respuesta urgente

La comunidad educativa exige una respuesta urgente de las autoridades. Advirtieron que la precariedad en la infraestructura y la falta de materiales básicos afectan directamente el derecho a una educación digna.

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Trasladamos las quejas a la directora de la Dirección de Bienestar Estudiantil del MEC, Lorena González Aquino, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes telefónicos. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse al caso.