Abandono en Educación: patio se inundó en escuela de Areguá

Madres de la Escuela Básica N° 3883 “María Auxiliadora”, de la compañía Isla Valle, en Areguá, denunciaron que tras las últimas tormentas, el patio de la institución y sus alrededores quedaron bajo agua, lo que atrae a todo tipo de alimañas. Pese a los reiterados pedidos de auxilio, no reciben respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

El problema se dio con las últimas precipitaciones registradas entre la semana pasada y la anterior, según indicaron los padres de familia, que dicen estar “cansados” de pedir soluciones a las autoridades educativas.

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“Mucho ya pedimos una solución, porque el agua se quedó estancada en el patio trasero y en las propiedades que lindan con nuestra escuela, tenemos niños desde el nivel Inicial acá y es peligroso”, dijo una de las madres, Gisela Benítez.

Las familias no descartan tomar medidas de fuerza como protestas en los próximos días, por la falta de respuestas del MEC.

Faltan útiles escolares

Las familias también denunciaron que siguen sin recibir los kits escolares. Solo entregaron los materiales en el nivel Inicial, el segundo y cuarto grado, afirman.

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Falta para todos los demás grados del primer y segundo ciclo, así como para los alumnos del tercer ciclo, del séptimo al noveno grado.