Sin kits escolares ni rubros: padres y maestros anuncian protesta frente al MEC

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep-Auténtica) denunció que miles de escuelas y colegios públicos aún siguen sin recibir los kits escolares prometidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), luego de un mes del inicio de clases.

Nery Arca, representante del gremio en el departamento Central y director de la Escuela Profesora Aurelia Torres de Itá, lamentó que en el caso de la institución a su cargo, todos los alumnos del primero al sexto grado continúan con las manos vacías, sin los útiles.

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“En nuestro caso, así como todos los distritos de Central se da que los del primer y segundo ciclo de la Escolar Básica no recibieron todavía los insumos, en un contexto de mucha necesidad económica también de las familias”, afirmó.

En Central, familias de Itá, Itauguá, Capiatá y San Lorenzo reclaman que no cuentan con estos materiales. Tampoco cuentan con respuestas por parte de las autoridades educativas locales o nacionales.

Faltantes se dan a nivel país, denuncian

La Otep - Auténtica aseguró que en todos los departamentos se da esta situación similar a la de Central. “No hay un departamento más afectado que otro, a nivel país tenemos denuncias de los padres, de los docentes”, remarcó el director Nery Arca.

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Durante las protestas del martes pasado, en contra de la reforma de la Caja Fiscal, los profesores denunciaron públicamente que hay “miles de niños” sin estos útiles en el 2026.

En Itauguá, mamás de la Escuela Básica N° 707 protestaron por no contar con los útiles y hasta amenazaron con tomar la institución. Recién tras estas advertencias, un camión enviado por el MEC llegó con cajas de útiles, el viernes pasado.

Sin rubros docentes

La Otep - Auténtica también reclamará al titular del MEC por la falta de rubros docentes en escuelas de Central, San Pedro, Caaguazú y Concepción.

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Hasta la fecha, cuentan con un listado de al menos 20 escuelas y colegios que iniciaron las clases sin profesores en las aulas. Esta problemática afecta principalmente al tercer ciclo y la educación media, que depende de las horas cátedra o lo que se conoce como los “profesores taxi”, por la alta movilidad de instituciones que tienen los maestros.