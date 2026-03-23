Adultos mayores soportan largas filas y calor extremo para cobrar pensión

Una difícil jornada vivieron este lunes decenas de adultos mayores en la sede del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) de San Lorenzo, debido a que se presentaron para cobrar la pensión de la tercera edad por primera vez. Los adultos mayores denunciaron que tuvieron que formar extensas filas a la intemperie y bajo un intenso calor.

Según relataron los afectados, varios llegaron desde la 06:00 e incluso antes, con la esperanza de ser atendidos con mayor rapidez.

Lea más: Pensión de adultos mayores: unas seis mil personas de 70 años cobran desde hoy sin necesidad de censos

Sin embargo, la espera se prolongó durante hora sin que en el lugar se previeran condiciones mínimas para resguardar a los beneficiarios, muchos de ellos en situación de vulnerabilidad.

Los denunciantes señalaron, además, que no se les proveyeron agua ni espacios adecuados de sombra sino luego de que realizaron la denuncia. Esta situación, según recalcaron, derivó en cuadros de descompensación.

De acuerdo con los testimonios, algunos adultos mayores se desvanecieron a raíz del calor y el prolongado tiempo de espera, por lo que debieron ser asistidos por personal de ambulancia que acudió al sitio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los presentes se encontraban personas desde los 69 años de edad, quienes accedían por primera vez al cobro de este beneficio estatal. A este grupo se sumaron otros adultos mayores que ya percibieron anteriormente la pensión, pero que aún deben realizar el trámite por ventanilla, ya que recién a partir del tercer cobro se les otorga una tarjeta de débito para acceder a cajeros automáticos.

Lea más: Adultos mayores protestan sobre Mariscal López y se genera un caos vehicular

La situación se vio agravada por la limitada capacidad operativa en el lugar, donde solo se disponía de una ventanilla habilitada para realizar los pagos, así como un único cajero automático, lo que generó aún más demora y malestar entre los beneficiarios.

Los afectados cuestionaron la falta de previsión y organización por parte de las autoridades responsables, atendiendo a que se trata de una población que requiere atención preferencial y condiciones dignas para el acceso a sus haberes.

Desde la MDS informaron que la cantidad de personas incorporadas desde este mes es de 11.462. “Era de esperarse porque muchos van a cobrar por primera vez. Ellos pueden pasar dentro de los 60 días a cobrar, no es el único día de pago; pueden pasar durante las próximas semanas para evitar la aglomeración”, manifestó el director de Comunicación del MDS, Marcos Areco.