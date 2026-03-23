Capiatá: 1.600 alumnos siguen sin kits escolares en escuela pública

Padres de alumnos de la Escuela John F. Kennedy de la ciudad de Capiatá reclaman la provisión de kits escolares para los 1.600 estudiantes matriculados en la institución, ante la falta de respuesta del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

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Según manifestaron, que la falta de kits escolares obligará a las familias a cubrir de sus bolsillos todos los insumos básicos, lo que generará elevados gastos, principalmente para quienes tienen hijos en el nivel preescolar. Indicaron que los gastos en ese grado superan los G. 500.000 por alumno, sin contar otros costos adicionales en niveles superiores.

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En ese sentido, Carola Esteganela, madre de un escolar pidió el apoyo incluso de los docentes ya que los padres también apoyaron cuando los maestros fueron de manifestación. Dijo que la situación cada vez se vuelve más insostenible.

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“La situación se torna insostenible, considerando que muchas familias tienen más de un hijo en la institución. Así los gastos se multiplican. Pedimos a los docentes que nos apoyen con esta causa, y al ministro de Educación a agilizar la entrega de los kits para garantizar las condiciones de las clases", manifestó.

“Estamos insistiendo”, dijo director

Durante la manifestación, el director de la institución, Eliseo Franco Caballero recibió a los padres, y acompañó el reclamo que consideró justo tanto para los padres como para los docentes.

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“Nosotros al igual que ustedes también estamos pasando inconvenientes. Quiero que sepan que todos los días consultamos. Estamos insistiendo, y pedimos que nos acerquen los materiales, atendiendo la cantidad de estudiantes afectados”, refirió el director.

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Contactamos con la directora de Bienestar Estudiantil del MEC, Lorena González Aquino para trasladar las quejas, pero no respondió los mensajes y las llamadas. Dejamos abierto el canal de comunicación para referirse sobre el punto.