“¡Queremos los kits!”, reclaman niños al MEC en escuela de Ñemby

Estudiantes de la Escuela Básica N° 1465 Paz del Chaco, de Ñemby, y sus familias, realizan una protesta esta mañana, debido a que siguen sin recibir los kits escolares, prometidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) para el comienzo del año lectivo.

El ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado en varias entrevistas que los materiales ya habían sido entregados en un 100% en las instituciones educativas de gestión pública y privada subvencionada.

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“¡Queremos los kits!”, repetían una y otra vez los niños esta mañana en el patio de la escuela, mientras sus padres sostenían carteles con mensajes de reclamo por la falta de los útiles, cuya inversión de parte del Estado fue de G. 113.419 millones (US$17,8 millones), para este 2026.

Un grupo importante de madres decidió cerrar, de manera intermitente, la avenida Teniente Fariña, frente al local educacional. Según indicaron las familias, más de 1.000 alumnos matriculados en esta institución siguen con las manos vacías, desde el nivel inicial hasta el sexto grado.

Otro fallido “Día Nacional de los Kits”

Por segundo año consecutivo, se registra un fracaso en el operativo denominado por la cartera como el “Día Nacional de los Kits”. Se suponía que debían repartir los insumos a todos los niños, para el 27 de febrero, una semana después del arranque del año escolar.

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La Unión Nacional de Centros de Estudiantes (Unepy) denunció que el año pasado, miles de alumnos terminaron las clases el 30 de noviembre, sin estos paquetes de útiles.

Mientras, este año las protestas se repiten en instituciones educativas de todo el país. En el departamento Central, también denuncian que los útiles siguen sin llegar en Itá, Itauguá, San Lorenzo y Fernando de la Mora.

En el acto por el primer día de clases, en el colegio Ysaty de Asunción, el ministro de Educación, Luis Ramírez, había asegurado que “se ha cumplido en tiempo y forma” con la entrega de los kits escolares. Minimizó los faltantes indicando que solo afectaría a niños que no forman parte del Registro Único del Estudiante (RUE) por migrar desde otro sistema, es decir, quienes se trasladaron desde colegios privados. Pero al final, faltan útiles también a quienes siempre fueron parte del sistema educativo público.

Organizan protesta frente al MEC

La Organización de Trabajadores de la Educación (Otep - Auténtica), convoca a docentes y familias a una protesta frente al edificio central del MEC, para este martes, a partir de las 9:00.

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El motivo de la convocatoria es justamente la ausencia de los útiles escolares en escuelas y colegios públicos.

“En todos los distritos, de todo el país, hay problemas con la entrega de los kits. En algunas instituciones falta en un 100%, en otras hay ciclos completos sin los materiales”, lamentó Nery Arca, director de la escuela Profesora Aurelia Torres, de Itá, y referente de la Otep - Auténtica en Central.

El primer y segundo ciclo son los más afectados, o sea, los niños del primero al sexto grado.

Sin respuesta del MEC

Madres de la escuela Paz del Chaco de Ñemby, también reclamaron que en un mes no recibieron una sola respuesta por parte de las autoridades educativas locales o en las oficinas centrales de la cartera educativa.

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“En el Colegio Nacional Paz del Chaco sí llegaron los útiles, pero no para todos, igual hay faltantes”, lamentó una de las mamás. Agregó que “si para mañana no tenemos respuesta del MEC, vamos a cerrar totalmente la avenida Teniente Fariña.”

Los padres de la Escuela Básica N° 1020 Yvyraty de Itauguá, también organizan una protesta pacífica, bajo la consigna “Nuestros hijos sin kits escolares. ¡Por la educación de nuestros niños!”.

La convocatoria es, igualmente, para este martes, desde las 8:00 frente al local escolar.