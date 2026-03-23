Ñemby: padres de la escuela Paz del Chaco cerraron calle en reclamo de kits escolares

Padres de estudiantes de la Escuela Paz del Chaco de la ciudad de Ñemby se movilizaron esta mañana frente al acceso principal de la institución educativa para exigir al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) la provisión de kits escolares.

Lea más: “¡Queremos los kits!”, reclaman niños al MEC en escuela de Ñemby

Como medida de presión, los manifestantes realizaron cierres intermitentes de la calle, generando momentáneamente la interrupción del tránsito en la zona. La protesta estuvo acompañada de carteles con mensajes dirigidos a las autoridades, en los que señalaban que la institución cuenta con alrededor de 1.000 alumnos y que, hasta la fecha, ninguno ha recibido los útiles escolares.

Lea más: Sin kits escolares ni rubros: padres y maestros anuncian protesta frente al MEC

Los familiares expresaron su indignación y cuestionan la falta de previsión en la distribución de los kits. “Es una vergüenza tener que llegar a estas instancias para que cumplan con algo que debería ser automático”, manifestaron.

Lea más: Itá: alumnos dan clases sin kits y sobre troncos ante la falta de mobiliarios

Asimismo, indicaron que recurrieron a la movilización debido a que, según afirman, es la única forma en que las autoridades responden a las necesidades de las instituciones educativas afectadas.

Durante la protesta también se utilizaron elementos caseros y se hicieron detonar petardos, como forma de visibilizar el reclamo y llamar la atención de las autoridades. Los padres advirtieron que continuarán con las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta concreta por parte del Gobierno.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin respuesta desde el MEC

Contactamos con la directora de Bienestar Estudiantil del MEC, Lorena González Aquino para trasladar las quejas de los padres de la escuela Paz del Chaco, pero no respondió los mensajes y las llamadas. Dejamos abierto el canal de comunicación para referirse sobre el punto.