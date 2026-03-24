Ante el abandono estatal, pobladores reconstruyen puente sobre el río Pirapó

Pobladores de las localidades de Fulgencio Yegros y Yuty, en el departamento de Caazapá, protagonizan un esfuerzo comunitario para rehabilitar un puente sobre el río Pirapó, luego de haber recuperado, por vía judicial, un antiguo tramo de la ruta PY08.

La reapertura del camino se realizó atendiendo un amparo judicial promovido contra una empresa ganadera privada que había cerrado el paso, lo que obligó a los vecinos a recurrir a la Justicia para restablecer la circulación.

Sin embargo, lejos de resolverse la situación, la recuperación del trayecto dejó al descubierto el abandono estatal en materia de infraestructura vial. Actualmente, los pobladores se ven obligados a reconstruir por cuenta propia varios puentes de madera que se encuentran en estado crítico.

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Uno de los principales desafíos es un extenso puente de aproximadamente 70 metros —según estimaciones locales— que atraviesa el río Pirapó y es una de las principales vías de conexión entre ambas comunidades.

La estructura, construida íntegramente de madera, presentaba un avanzado deterioro, lo que motivó la organización vecinal a encarar su restauración. Cada sábado, entre 20 y 30 voluntarios se reúnen en el lugar para trabajar de manera artesanal, utilizando herramientas rudimentarias y sin apoyo técnico.

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Las tareas incluyen la reposición de tablas, el refuerzo de la estructura y el acondicionamiento del paso para permitir nuevamente la circulación de vehículos.

Durante la semana, los propios pobladores se encargan de conseguir los materiales, trasladar la madera y realizar el aserrado manual para avanzar con la obra. Señalaron que este trabajo comunitario revive prácticas tradicionales ante la falta de maquinaria y asistencia por parte de instituciones públicas.

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Los vecinos estiman que los trabajos ya presentan un avance cercano al 80% y confían en que podrán concluir la rehabilitación en dos o tres jornadas más de trabajo.

Beneficia a varias comunidades

El tramo recuperado beneficia a comunidades de compañías como Avay, Tacuaremboy, Curupí, Bolas Cuá y Vázquez Potrero, en la zona de Yuty, así como Pindoyú, en Yegros. Estas localidades dependen de este camino para el traslado de productos, acceso a servicios básicos y conexión con centros urbanos.

Los lugareños denunciaron que, pese a la importancia estratégica del trayecto, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), no intervino en la reparación de la infraestructura. Los pobladores mencionaron que, sin el esfuerzo comunitario, el camino volvería a quedar intransitable, afectando de nuevo la economía local y la movilidad de cientos de familias.

Además del puente principal, también se realizan trabajos en otras estructuras menores que presentan daños similares.