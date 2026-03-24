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24 de marzo de 2026 - 17:09

¿Estás buscando trabajo? Hay 240 vacancias en Central y Alto Paraná

Las ferias de empleo son un medio importante para conectar la demanda laboral. Mañana en la expo empresas intentarán cubrir 1.575 vacancias
Las ferias de empleo son un medio importante para conectar la demanda laboral.Shutterstock

Empresas de distintos rubros ubicadas en el departamento Central y el Alto Paraná ponen a disposición 240 vacancias laborales, a través de la gestión del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS). En esta nota te contamos a qué puestos podés postular y dónde presentarte para las entrevistas.

Por ABC Color

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se encuentra gestionando las vacancias laborales en tres empresas dedicadas al rubro comercial, gastronómico y textil. Dos de ellas están ubicadas en Alto Paraná y otra en el departamento Central. Los puestos a ocupar son diversos y están orientados a puestos operativos, de atención al cliente y producción.

Según la convocatoria divulgada, el objetivo es la promoción del acceso a empleos formales a través de la intermediación laboral destacando el uso de la plataforma EmpleaPy, donde cualquier interesado puede conocer las vacancias y cargar su currículum para postularse.

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En el caso de estas 240 vacancias que se ofrecen, los aspirantes deberán presentarse a entrevistas que están fijadas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 8:00 a 12:00.

La mayor cantidad de puestos ofrecidos, 163 en total, se concentra en Guarambaré, donde el Comercial Rubencito cuenta con vacancias para varios perfiles, muchos de ellos orientados a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

Entre los puestos disponibles figuran:

  • Repositores
  • Cajeros
  • Supervisores de caja
  • Carniceros
  • Personal de confitería y panadería
  • Empaquetadores
  • Atención al cliente
  • Recepcionistas de mercaderías

Las entrevistas se realizarán el miércoles 25 de marzo, en la sede de la Municipalidad de Guarambaré, de 8:00 a 12:00.

Feria de empleos en la Expo en Mariano Roque Alonso. ARCHIVO.
Feria de empleos en la Expo en Mariano Roque Alonso. ARCHIVO.

Otra empresa que cuenta con vacancias laborales es FOODCO S.A (cadena de comidas rápidas Mostaza) que busca 22 trabajadores para cargos de:

  • Atención al cliente
  • Cajero
  • Asistente de turno

Los interesados deben acudir este miércoles 25 de marzo en el local del Shopping El Lago,en Ciudad del Este, también de 8:00 a 12:00.

La última convocatoria es de la empresa Luan Deportes (Kyrios), que busca incorporar a 55 nuevos empleados para estas labores:

  • Costureros
  • Control de calidad
  • Diseñadores
  • Vendedores

La jornada se desarrollará en la sede de la empresa, ubicada sobre la calle San Pedro, en el Área 5 de Presidente Franco, de 8:00 a 12:00.

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