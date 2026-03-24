¿Estás buscando trabajo? Hay 240 vacancias en Central y Alto Paraná

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se encuentra gestionando las vacancias laborales en tres empresas dedicadas al rubro comercial, gastronómico y textil. Dos de ellas están ubicadas en Alto Paraná y otra en el departamento Central. Los puestos a ocupar son diversos y están orientados a puestos operativos, de atención al cliente y producción.
Según la convocatoria divulgada, el objetivo es la promoción del acceso a empleos formales a través de la intermediación laboral destacando el uso de la plataforma EmpleaPy, donde cualquier interesado puede conocer las vacancias y cargar su currículum para postularse.
Lea más: Ministerio de Trabajo alerta sobre intentos de estafa a través de correos maliciosos
En el caso de estas 240 vacancias que se ofrecen, los aspirantes deberán presentarse a entrevistas que están fijadas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 8:00 a 12:00.
La mayor cantidad de puestos ofrecidos, 163 en total, se concentra en Guarambaré, donde el Comercial Rubencito cuenta con vacancias para varios perfiles, muchos de ellos orientados a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.
Entre los puestos disponibles figuran:
- Repositores
- Cajeros
- Supervisores de caja
- Carniceros
- Personal de confitería y panadería
- Empaquetadores
- Atención al cliente
- Recepcionistas de mercaderías
Las entrevistas se realizarán el miércoles 25 de marzo, en la sede de la Municipalidad de Guarambaré, de 8:00 a 12:00.
Otra empresa que cuenta con vacancias laborales es FOODCO S.A (cadena de comidas rápidas Mostaza) que busca 22 trabajadores para cargos de:
- Atención al cliente
- Cajero
- Asistente de turno
Los interesados deben acudir este miércoles 25 de marzo en el local del Shopping El Lago,en Ciudad del Este, también de 8:00 a 12:00.
La última convocatoria es de la empresa Luan Deportes (Kyrios), que busca incorporar a 55 nuevos empleados para estas labores:
- Costureros
- Control de calidad
- Diseñadores
- Vendedores
La jornada se desarrollará en la sede de la empresa, ubicada sobre la calle San Pedro, en el Área 5 de Presidente Franco, de 8:00 a 12:00.
Lea más: Trabajadores serán incorporados de oficio al IPS: ¿cómo funcionará y desde cuándo?