¿Estás buscando trabajo? Hay 240 vacancias en Central y Alto Paraná

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) se encuentra gestionando las vacancias laborales en tres empresas dedicadas al rubro comercial, gastronómico y textil. Dos de ellas están ubicadas en Alto Paraná y otra en el departamento Central. Los puestos a ocupar son diversos y están orientados a puestos operativos, de atención al cliente y producción.

Según la convocatoria divulgada, el objetivo es la promoción del acceso a empleos formales a través de la intermediación laboral destacando el uso de la plataforma EmpleaPy, donde cualquier interesado puede conocer las vacancias y cargar su currículum para postularse.

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En el caso de estas 240 vacancias que se ofrecen, los aspirantes deberán presentarse a entrevistas que están fijadas para el miércoles 25 y jueves 26 de marzo de 8:00 a 12:00.

La mayor cantidad de puestos ofrecidos, 163 en total, se concentra en Guarambaré, donde el Comercial Rubencito cuenta con vacancias para varios perfiles, muchos de ellos orientados a jóvenes que buscan su primera experiencia laboral.

Entre los puestos disponibles figuran:

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Repositores

Cajeros

Supervisores de caja

Carniceros

Personal de confitería y panadería

Empaquetadores

Atención al cliente

Recepcionistas de mercaderías

Las entrevistas se realizarán el miércoles 25 de marzo, en la sede de la Municipalidad de Guarambaré, de 8:00 a 12:00.

Otra empresa que cuenta con vacancias laborales es FOODCO S.A (cadena de comidas rápidas Mostaza) que busca 22 trabajadores para cargos de:

Atención al cliente

Cajero

Asistente de turno

Los interesados deben acudir este miércoles 25 de marzo en el local del Shopping El Lago,en Ciudad del Este, también de 8:00 a 12:00.

La última convocatoria es de la empresa Luan Deportes (Kyrios), que busca incorporar a 55 nuevos empleados para estas labores:

Costureros

Control de calidad

Diseñadores

Vendedores

La jornada se desarrollará en la sede de la empresa, ubicada sobre la calle San Pedro, en el Área 5 de Presidente Franco, de 8:00 a 12:00.

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