Falta de refugios ante lluvias y calor extremo: el calvario de pasajeros en Mariano Roque Alonso

Usuarios del transporte público en Mariano Roque Alonso manifestaron su malestar ante la falta de infraestructura adecuada en las paradas de buses.

Según relataron, los refugios existentes no cumplen su función, ya que no ofrecen protección contra el intenso sol ni contra las lluvias.

“Nos tenemos que arreglar porque ni en el calor tenemos sombra. Lastimosamente, en nuestro país, los pobres nos tenemos que arreglar. El colectivo también deja mucho que desear”, expresó una de las afectadas.

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Reguladas y demoras agravan la situación

A la precariedad de las paradas se suman las constantes reguladas de buses denunciadas por los usuarios. Indicaron que la frecuencia irregular del servicio provoca esperas prolongadas.

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Como ejemplo, señalaron que el tiempo de viaje hacia el microcentro de Asunción puede variar entre una y dos horas, dependiendo del tráfico.

Transporte interno también presenta falencias

Las quejas también alcanzan al transporte interno de Mariano Roque Alonso, pues los usuarios denunciaron demoras y falta de unidades, lo que complica aún más la movilidad dentro de la ciudad.

Otro de los reclamos apunta al tránsito sobre la Ruta PY03 (ex-Transchaco), donde los pasajeros lamentan la falta de control en el uso del carril exclusivo para buses.

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Según denunciaron, automovilistas particulares invaden constantemente este espacio, lo que contribuye a la congestión vehicular y retrasa aún más el servicio del transporte público.