Opama cuestiona “negligencia” del Viceministerio de Transporte en medio de colapso

Según Griselda Yúdice, vocera de Opama, la “lectura” que tiene la organización en lo que refiere al sistema de transporte público y acciones del VMT, “es que estamos colapsando”, ya que el Estado no realizaría ningún tipo de medida para mejorías.

“Si bien todo el año pasado estuvimos ahí con la reforma planteando alternativas y medidas, la realidad es que estamos a 3 meses en 2026 y no vemos señales fuertes, concretas, de que se están tomando medidas para mejorar realmente el sistema”, sostuvo.

También aseguró que es sumamente preocupante la “lentitud” de la institución para hacer frente a las situaciones que día a día atraviesan los pasajeros, entre reguladas y unos 1.400 “buses que ya no dan más” al representar un peligro en el tránsito terrestre.

“Nos preocupa muchísimo la lentitud en la que el Gobierno, a través del Viceministerio de Transporte, toma medidas al respecto. Vemos todos los días a la gente esperando horas, viajes en colectivos llenos, chatarras, se descomponen, terminan chocando, los buses eléctricos no pueden salir en día de lluvia... es cada vez más desesperante”, agregó.

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Sistema en colapso

Según Yúdice, el sistema de transporte público está en “colapso” porque el Gobierno de Santiago Peña “no da prioridad” al sistema en sí.

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“En las calles es un sálvese quién pueda. El gobierno no da prioridad al sistema de transporte y ahí tenemos el colapso. Los que sufrimos somos los pasajeros y pasajeras, tarde o temprano los empresarios cobran, pero nosotros ya sufrimos todo este tiempo el pésimo servicio. Tiene que haber una decisión del Estado o va a seguir colapsando todo”, sentenció.

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