Aniversario de Encarnación: Conmemorar 411 años de resiliencia con “mucho por construir”

El intendente de la ciudad de Encarnación, Alfredo Luis Yd (Alianza), detalló el orgullo que genera que jóvenes se expresen y denoten la “resiliencia” que caracteriza al pueblo encarnaceno, en el marco del aniversario y la recordación de los 8 años del incendio de la municipalidad.

En contrapartida, confesó que existe mucho por construir en la ciudad, más allá de los avances que considera que alcanzaron en sus dos periodos de gestión al frente de la comuna. “Encontramos resistencia”, indicó, y lamentó que no llegaron a concretarse proyectos de inversión privada que, para él, contribuirían al desarrollo de la ciudad.

Sobre el punto, reflexionó que la ciudad debe estar preparada para analizar y encontrar aliados estratégicos en el sector privado que seguirán presentando propuestas.

El jefe comunal indicó que una de las grandes deudas que tendrá en su periodo es la de no lograr la mejora sustancial del sistema de transporte público, a pesar de los intentos de concesión y el proyecto del transporte público municipal, que no se concretaron.

Sobre los desafíos, planteó que es necesario encontrar fuentes de ingresos, entre los cuales está proyectado un necesario saneamiento del registro catastral. “A nosotros no nos alcanzó el tiempo”, indicó, pero se requerirá una inversión de G. 1.000 millones, y que, en contrapartida, puede generar nuevos ingresos para el municipio que ascenderían a entre G. 25 mil y G. 35 mil millones anuales.

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Yd resaltó que uno de los legados que dejará en el municipio será el de “una gestión municipal sin color”.

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Actividades en el aniversario

En el marco de la agenda de los festejos por el 411 aniversario de Encarnación, se desarrollaron esta mañana una serie de actividades.

La jornada inició con una misa realizada en la Catedral Nuestra Señora de la Encarnación, oficiada por el obispo de la diócesis, monseñor Francisco Javier Pistilli. Continuó con una procesión de la imagen de Nuestra Señora de la Encarnación por las calles de la ciudad.

Posteriormente, se desarrolló el acto oficial de conmemoración a los 8 años del incendio de la municipalidad de Encarnación, frente al palacete. Además, se desarrolló una sesión de honor en la Junta Municipal. La celebración continuará esta tarde con una serenata a la ciudad.

Encarnación fue fundada un 25 de marzo de 1615 por el sacerdote jesuita y canonizado como el primer santo paraguayo, Roque González de Santa Cruz. La ciudad fue declarada como la "Perla del Paraguay" en la Cámara de Diputados, en honor a su crecimiento turístico en los últimos años.