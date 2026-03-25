Confirman fecha de inicio del juicio oral para cinco acusados por el asesinato de María Fernanda Benítez

El fiscal Fermín Segovia confirmó la elevación a juicio oral para el 27 de abril. Explicó que la decisión del Juzgado de Garantías fue apelada por todas las defensas, pero posteriormente el Tribunal de Apelaciones ratificó la medida, dejando sin efecto cualquier intento de frenar el proceso contra los mayores.

Lea más: Esperan resolución de elevación a juicio oral del principal acusado del crimen de María Fernanda Benítez

Detalló que cinco procesados ya están confirmados para juicio oral, en tanto que el caso del adolescente, considerado el principal sospechoso del crimen, también fue elevado a juicio, aunque cuenta con dos apelaciones pendientes ante el Tribunal de Apelaciones de la Adolescencia.

Entre los acusados figuran Franco Antonio Acosta Céspedes y Mikhaella Rolón Melgarejo, además de los padres del menor y el suegro del adolescente, quienes enfrentan cargos que van desde complicidad, instigación y encubrimiento del crimen.

El Ministerio Público sostiene que Mikhaella Chiara Yasy Rolón Melgarejo instigó el hecho, mientras que Franco Acosta habría tenido participación en la tentativa de aborto y la frustración de la persecución penal, sumándose otros involucrados por ocultar evidencias clave.

Lea más: Caso María Fernanda: videos complican a la fiscala Gloria Rojas en pedido de coima para beneficiar a un procesado

Finalmente, el fiscal señaló que el juicio del adolescente depende de las apelaciones pendientes, y una vez resueltas se podrá establecer la fecha para el proceso que definirá su responsabilidad en el asesinato de María Fernanda Benítez.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El caso entra en una etapa decisiva, tras casi un año de un crimen ocurrido el 27 de mayo del año pasado y del hallazgo del cuerpo se produjo el 31 del mismo mes. El caso conmocionó a Coronel Oviedo y que sigue generando conmoción en la gente de esta ciudad.