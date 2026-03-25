Fallidos desagües de Nenecho: General Santos arrancará tras la Semana Santa, prometen

Los directores del gabinete del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista) comparecieron este miércoles ante la Junta Municipal, en sesión ordinaria, para dar cuentas sobre las atrasadas obras pluviales de Asunción. Estos proyectos fueron iniciados por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista). Su gestión prometió los proyectos con los bonos G8 (2022), pero desvió el dinero que era para financiarlos.

Antoliano Benítez, director de Obras Municipales, brindó detalles acerca del avance de los proyectos. La cuenca de General Santos y San Antonio es la más rezagada. A más de un año de la palada inicial, apenas registra un avance físico del 3%. Aunque los elementos prefabricados ya están listos, Benítez explicó que se busca evitar el cierre de avenidas importantes antes de la Semana Santa, asegurando que no quieren dejar zanjas abiertas sin actividad laboral.

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Esta obra fue adjudicada por el exintendente Rodríguez a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto de G. 8.461 millones. La palada inicial se dio el 20 de marzo de 2025. Inicialmente, el plazo de entrega era el 31 de diciembre, pero por pedido de la empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio.

El proyecto sufrió modificaciones en el trazado para dividir el caudal: el 60% irá por debajo de General Santos y el 40% por el arroyo Las Mercedes, lo que permitirá optimizar recursos y mitigar el impacto social. Según el representante legal de la firma, el uso de piezas prefabricadas permitirá una colocación más rápida (40 a 50 unidades por día), evitando dejar zanjas abiertas por mucho tiempo, lo cual es riesgoso ante los raudales.

Otras obras

En San Pablo, la cuenca del Arroyo Itay (Abasto) alcanzó un 50% de ejecución. Esta obra está adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto (Covipa y Chaves Construcciones), representado legalmente, entre otros, por Óscar Antonio Rubiani. El costo total de la obra es de G. 71.393 millones, de los cuales, según consta en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), se habrían pagado G. 23.792 millones.

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En tanto, la cuenca Lambaré (San Pablo) alcanzó un 40%. Este proyecto había sido adjudicado al Consorcio CCC Tecsul. De un total de G. 64.777 millones, en febrero pasado ya se habían pagado más de G. 18.000 millones (28%).

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En Santo Domingo, Benítez señaló que el avance alcanzó recién un 15% y permanecen, desde el inicio, en dos frentes: sobre Nuestra Señora del Carmen, desde Capitán Maciel hasta Augusto Roa Bastos; y sobre Juan XXIII y Soldado Desconocido.

Esta cuenca está adjudicada al Consorcio Pluvial Santos (Covipa y Chaves Construcciones), representado legalmente por Óscar Rubiani, por un total de G. 72.389 millones, con un adelanto de G. 14.000 millones. Bello obtuvo el compromiso de las empresas para alcanzar un 80% de esta obra en octubre. El cumplimiento final dependerá estrictamente de las condiciones climáticas y las lluvias.

Deuda con contratistas

Hugo Martínez, director de Finanzas, dijo que de total adjudicado de G. 294.000 millones -US$ 45 millones-, ya se abonaron G. 103.000 millones - US$ 17 millones-. Explicó que existe aún un saldo de G. 183.000 millones -US$. 28 millones-.

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Además, dijo que en este ejercicio, el intendente ya autorizó pagos por G. 14.000 millones, cuyos desembolsos dependen de la disponibilidad de ingresos actuales.