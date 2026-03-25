IPS: fuga de médicos profundiza crisis en medio de precariedad laboral y falta de insumos

Días atrás, la Asociación Médica del IPS (AMIPS) había emitido un comunicado a la opinión pública confirmando la fuga de profesionales en varios servicios médicos. La presidenta, Karina Fernández, contó que esta situación viene a profundizar una crisis que ya de por sí aqueja al Instituto de Previsión Social (IPS), donde la falta de insumos y fármacos sigue golpeando a los asegurados.

“Los especialistas renuncian por la precariedad salarial y la situación de los contratos que es realmente lamentable y en el interior es más crítico (…) Habíamos pedido y urgido a las autoridades que se tomen las medidas porque finalmente la renuncia de los profesionales hace que se resienta la atención de los asegurados”, explicó. Según los datos que maneja, en cada servicio hay, como mínimo, siete renuncias.

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Fernández afirmó que las condiciones laborales no son las mejores, ya que enfrentan muchas precariedades en cuanto a infraestructura y falta de equipamiento, medicamentos e insumos. Señaló que frente a este escenario, el asegurado no tiene más opción que desahogarse con el profesional que lo atiende.

Agregó que el IPS siempre tiene una gran demanda y en ocasiones en una guardia de urgencias un médico puede llegar a atender a casi 100 pacientes. Con una prácticamente nula recompensa salarial, los profesionales terminan optando por la renuncia, lo que finalmente recarga el trabajo en los médicos que quedan y que ya no dan abasto para atender a todos los asegurados en tiempo y forma.

“Estamos cayendo en un círculo vicioso y, si no se interviene hoy, cada vez va a ser peor”, advirtió.

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La médica comentó que constantemente tropiezan con la falta de insumos y equipos que obliga a los asegurados a comprar todo lo que se necesita para una intervención quirúrgica. Si el paciente es de escasos recursos, esa compra tarda y se retrasan procedimientos que pueden ser vitales. “Antes nosotros colaborábamos entre todos para comprar y que no le falte al paciente, pero ahora estamos en una situación en que realmente ni nosotros tenemos”, contó.

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Señaló la necesidad de que las autoridades tengan la capacidad de actuar de forma urgente, tal vez mediante la declaración de una emergencia para la reestructuración financiera. En su descargo, Fernández describió al IPS como una institución poderosa que tiene mucho dinero en otros fondos. “Es lamentable que el fondo de salud, que es el más sensible para la ciudadanía y para el trabajador, esté desangrándose de esta manera”, dijo.

Enorme brecha con el sector privado

La doctora Fernández dijo que en una consulta ambulatoria con un especialista en una clínica privada se cobra alrededor de G. 300 mil por paciente. “Si en un día ve a 10 pacientes, recaudará lo que un profesional de IPS recibe en un mes. El IPS está pagando a un especialista un sueldo devengado de G. 3.800.000”, señaló.

“Se puede prescindir de abogados, pero no de médicos”

Semanas atrás, ABC accedió a la estructura de pagos que el Instituto de Previsión Social destina a un grupo de 29 profesionales del derecho contratados bajo la modalidad de prestación de servicios. En total, la previsional desembolsa G. 2.698 millones al año en concepto de honorarios, que se pagan de manera bimestral.

En una clara alusión a esta cuestión, la doctora Karina Fernández manifestó que se puede prescindir de abogados, pero de médicos no. “Todos vamos a terminar enfermándonos y necesitamos ser atendidos de forma digna y más todavía los pobres asegurados a los que mes a mes se les descuenta para aportar al seguro, y no es justo que no se esté utilizando y destinando el dinero a los profesionales que realmente van a ser los que van a atender a ese asegurado”, concluyó.