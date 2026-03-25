Nueva terminal de Villarrica presenta hundimientos y fallas estructurales

La recientemente inaugurada Terminal de Ómnibus de Villarrica enfrenta sus primeros cuestionamientos, luego de que se detectaran fallas estructurales a menos de diez días de su habilitación oficial, el pasado lunes 16 de marzo. Usuarios del nuevo predio fueron los primeros en advertir irregularidades en la infraestructura, principalmente en los andenes destinados al acceso de los buses.

Según se observa, siete de las nueve plataformas presentan hundimientos de distintas magnitudes, además de desplazamientos visibles de adoquines en la superficie. De las afectadas, dos ya se encuentran en reparación.

Las fallas se volvieron evidentes con el uso intensivo de la terminal, que desde su apertura registra un importante flujo de pasajeros y transporte. El deterioro en los andenes generó preocupación, debido a que estas áreas son clave para la circulación segura de buses y pasajeros dentro del recinto, además del poco uso que recibieron.

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Desde la Dirección de Obras de la Municipalidad de Villarrica confirmaron que los problemas detectados forman parte de una etapa inicial de ajustes tras la recepción provisoria de la obra. La titular del área, Matilde Airaldi, explicó que este tipo de situaciones puede presentarse en los primeros días de funcionamiento.

Indicó que la empresa adjudicada, Bogado Construcciones, ya fue notificada formalmente y se encuentra realizando las reparaciones correspondientes. En ese sentido, detalló que los trabajos incluyen el reacondicionamiento de los andenes y el refuerzo de las estructuras afectadas.

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Además de los hundimientos, se reportaron otros inconvenientes menores en distintos sectores del edificio. Entre ellos, mencionó desajustes en aberturas de vidrio templado, fallas en equipos de aire acondicionado y movimientos en algunas barandas.

La directora explicó que existe un mecanismo contractual que garantiza la corrección de estos defectos. Se trata del denominado “fondo de reparo”, que consiste en la retención del 5 % de cada pago realizado a la empresa constructora.

Este monto queda sujeto a la correcta ejecución de las reparaciones necesarias antes de la recepción definitiva de la obra.

En caso de incumplimiento, la Municipalidad puede ejecutar dicho fondo e incluso recurrir a la ejecución de pólizas vigentes. No obstante, Airaldi dijo que la empresa mostró predisposición para subsanar los inconvenientes detectados.

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La nueva terminal fue presentada como una obra emblemática para la ciudad de Villarrica, tras décadas de intentos fallidos por concretar un proyecto similar. La infraestructura demandó una inversión superior a los G. 5.900 millones, financiados con recursos provenientes de royalties.

Cuenta con nueve plataformas para buses, 44 casillas comerciales, espacios para vendedores y servicios gastronómicos en funcionamiento. En su primera semana de operación, el recinto movilizó alrededor de 1.600 pasajeros diarios.

Sin embargo, la aparición temprana de fallas estructurales genera dudas sobre la calidad de la ejecución de la obra.