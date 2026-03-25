Corateí: piden arreglo del camino para garantizar la seguridad de los pobladores y turistas

Entre los oradores se encontraba el trabajador del rubro turístico de Corateí, Gerónimo Oribe, quien manifestó que la intención es visibilizar la problemática y exigir respuestas urgentes a las autoridades distritales, departamentales y al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). El deterioro constante de la capa asfáltica representa un riesgo permanente para los conductores, especialmente en tramos críticos, donde los baches dificultan la circulación y aumentan la posibilidad de accidentes.

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El peligro aumenta en horas de la noche, cuando los estudiantes universitarios regresan a sus hogares en motocicleta, enfrentándose a una ruta en malas condiciones y con escasa visibilidad. Por las malas condiciones del camino, ya se registraron varios accidentes de tránsito que arrojaron como resultado lesiones graves y daños materiales, situación que genera alarma entre los pobladores de la comunidad.

El objetivo del reclamo es llegar al intendente ayolense, Carlos Duarte (ANR), y, a través de este, al gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR), además del MOPC. La falta de mantenimiento adecuado y la ausencia de respuestas concretas motivaron la organización de la movilización de la ciudadanía, dijo Oribe.

Celso Ortiz, comerciante de Corateí, señaló que, de manera honesta y disciplinada, solicitan a las autoridades locales y nacionales ayuda, teniendo en cuenta que la comunidad es netamente turística. Resaltó que los hoteles y hospedajes se encuentran actualmente llenos por la llegada de la Semana Santa, lo que representa una oportunidad importante para la economía local.

“Les queremos dar a los visitantes un camino lindo; tenemos que ser agradecidos con ellos por haber elegido a nuestra comunidad para venir a dejar su dinero. El turista elige Corateí por su naturaleza, su playa y su tranquilidad”, expresó Ortiz.

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Indicó que la ruta es utilizada diariamente por personas que se dirigen a Ayolas o Yabebyry para trabajar, estudiar o acudir al hospital en busca de atención médica.

“Solamente pedimos el arreglo de la ruta; esperamos que las autoridades nos escuchen y nos den una respuesta rápida”, agregó.

Al finalizar la asamblea, se habilitó una planilla para que la ciudadanía acompañe el reclamo con su firma. La intención es juntar aproximadamente 1.000 firmas que respalden la solicitud. Posteriormente, el documento será anexado a notas dirigidas a la Junta Municipal, la Municipalidad, la Gobernación de Misiones y el MOPC.

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